Rosický se otřískal, už umí říct NE! Měl Barák spory i s dvojicí WHU?

Sparťanský titul je obrovskou osobní satisfakcí i pro něj. „Musí být strašné, když vylezeš na Letnou, na stadion, kdes vyrůstal a kde to máš celoživotně rád, a lidi skandujou Rosický ven,“ vrací se fotbalový redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Podroužek v novém díle pořadu Podry & Vacíno k dobám, kdy hněvu sparťanských fanoušků neunikl ani Tomáš Rosický. Jak se sportovní ředitel letenského klubu ve funkci změnil? „Nebyl zvyklý říkat NE, neměl extra ostré lokty,“ říká Jan Vacek: „Ale udělal v tomhle pokrok, dokáže být mnohem příkřejší a ostřejší. I od agentů jdou zprávy, že jednání s Tomášem už nejsou v rukavičkách,“ doplňuje Podroužkův kolega.

Podle Vacka musel Rosický – kromě jiného – akceptovat i temné reálie tuzemského fotbalového prostředí. „Ve spoustě věcí, které se týkají fungování českého fotbalu, se Tomáš Rosický zklamal. Je to prostředí prorostlé hnusem, což pochopil, až když se do toho ponořil,“ míní Vacek: „Vydržel toho hodně – říkal jsem si, jestli z toho prostředí nevyleze dřív. A teď se mu líbí i to, jak se Sparta po fiasku se Stramaccionim stává opět mezinárodním klubem,“ upozorňuje.

V novém díle pořadu Podry & Vacíno ale došlo i na aféru kolem ne-nominace Antonína Baráka. „Podle mých informací nemá Tonda úplně dobré vztahy s některými hráči kádru reprezentace,“ říká Podroužek. O koho jde? „Mělo se týkat zrovna třeba trochu i kluků, proti kterým teď bude hrát finále Konferenční ligy. Takže už si to domyslíme…“ naznačuje Podroužek, že indicie vedou k dvojici Souček – Coufal…

Co je v jádru sporu mezi Šilhavým a Barákem?

Co Barák a reprezentace v budoucnu?

Měla by se liga zúžit?

Je fér oslavovat Vrbu za „předpotopní“ fotbal Zlína?

Co v příští sezoně čekat od Karviné a Pardubic?

Koubek v Plzni: vezme to po něm Trousil?

Jak se změnil Rosický v roli funkcionáře?

Loučení s Gebre-Selassiem a Lukášem Váchou

Spor o Zlatana: TOP 5 útočník posledních 20 let?

