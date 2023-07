ONLINE + VIDEO: Baník - Slovácko. Hapalův tým po zklamání, Svědík mimo

Baníku vstup do nové sezony nevyšel • Michal Beránek (Sport)

Ve 2. kole fotbalové FORTUNA:LIGY se Baník poprvé v nové sezoně představí na domácím hřišti. A po prohře v Liberci má co napravovat. Jenže tým trenéra Pavla Hapala nebude mít snadnou práci. Do Ostravy dorazí Slovácko, které vstoupilo do ročníku pohodovou výhrou nad Českými Budějovicemi. Na lavičce mu však bude kvůli nemoci znovu chybět kouč Martin Svědík. Jak zápas dopadne? ONLINE přenos a VIDEA klíčových momentů sledujte na webu iSport.cz.