Liberec pálil šance. Kozel: Bod z venku má váhu, od Žambůrka chci body

Nedá se říct, že by šel Liberec do podještědského derby jako obří favorit, po první půli ale klidně mohl na Střelnici vyhrávat o tři branky. Ze šaten se ale vrátil jiný tým, nevyšla střídání a přišla další rána ze standardní situace. Letos už poněkolikáté. „Vývoj zápasu mě mrzí, před utkáním jsme chtěli vyhrát. Hlavně že se na nás Jablonec nedotáhl v tabulce,“ řekl po remíze 1:1 kouč Luboš Kozel. Svého střelce Lubomíra Tuptu lehce pokáral, novou posilu Jana Žambůrka zase vychválil.

Jak hodnotíte podještědské derby?

„Rozdělil bych to na dvě části, jak to u nás většinou bývá. První poločas jsme měli velmi dobrý vstup do utkání korunovaný penaltou a gólem. Po brance jsme měli asi pět pěkných rychlých přechodů, musíme však alespoň jeden vyřešit. Vedení bylo zasloužené, ale mělo být vyšší. Začátek druhého poločasu nebyl úplně špatný, ale paradoxně jsme zbytečně inkasovali z rohu. Jablonec to povzbudilo a pak už to bylo otevřené. V závěru už na tom byl psychicky líp a nám navíc docházely síly.“

V prvním poločase se zdálo, že máte zápas pod kontrolou, ale podobně jako se Spartou jste v druhé půli odešli. Může to být kondicí?

„Nemyslím si. Dnes nebylo lehké podnebí a kondičně jsme tolik nedopadli. Byly tam spíš zbytečné ztráty, někdy jsme moc chvátali. Frýdek začínal na lavičce po zranění, to také hrálo roli.“

Tupta působil v prvním poločase živě a nakopl se proměněnou penaltou. Proč jste ho stáhl už v 59. minutě?

„Nezachytil začátek druhé půle, ztrácel míče a nepřepínal do defenzivy. Měl úkoly, které dozadu nesplnil. Věděl jsem, že máme na lavičce hráče, který může být pracovitější.“

Opět jste dostali gól ze standardní situace…

„Je to pravda, mrzí nás to. Snažíme se na tom pracovat, ale dnes jsme měli problém s výškou, chyběl Purzitidis a Prebsl. Obrana byla trochu nižší, ale na druhou stranu musím říct, že Tekijaški to trefil z voleje krásně.“

Zdá se, že vepředu máte velký potenciál ve dvojici Tupta-Kulenovič, ale nedaří se jim dávat góly. Co s tím do dalších kol?

„Neděláme na tréninku skoro nic jiného, než abychom tyto hráče zvedli. Důležité pro mě je, že si situace dokážeme vytvořit. Někdy ale chybí finálka nebo se vyženeme k lajně…“

Jak jste zatím spokojený s výkony Jana Žambůrka?

„Velice. Přinesl do středu pracovitost, fotbalovost, skvělé obě fáze, dnes naběhal asi nejvíce ze všech. Chtěl bych, aby měl i body, v kariéře je sice nikdy neměl, ale má na to potenciál.“

Přestupové období skončilo před více než týdnem. Dotáhl Liberec vše, co jste si přál?

„Vypadl nám Plechatý na tři čtvrtě sezony, tam jsme zvažovali doplnění, ale nenašli jsme stopera, který by nám pomohl. Máme tu i nějaké mladé stopery, ale je to pro ně těžké. Proto jsme to dnes řešili alternativami Mikula-Fukala.“

Bod z derby berete?

„Před utkáním jsme chtěli vyhrát. Ale je to bod z venku, váhu mít může. Hlavně Jablonec nevyhrál, takže nás nedotáhl v tabulce. Vývoj zápasu mě ale mrzí, mohli jsme vedení navýšit.“