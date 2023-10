Čavoš: Kdybychom zalezli, bylo by to čekání na smrt. Měli jsme štěstí

Našel si prostor ve vápně a přesný centr od Lukáše Budínského bezpečně proměnil hlavou. Patrik Čavoš (28) rozhodl o senzační výhře Karviné a společně se svými parťáky si v Plzni užíval tříbodovou euforii. „Kdybychom zalezli, bylo by to čekání na smrt,“ poznamenal hráč, který se těšil na dlouhou oslavnou cestu autobusem domů.

Užíváte si výhru v Plzni?

„Určitě to bylo zasloužené vítězství. Připravovali jsme se na to, že Plzeň může být lehce unavená, je těžké přepnout z poháru na ligu. Povedlo se to. Plzeň nedala gól z velkých závarů, měli jsme velké štěstí. Domino (brankář Dominik Holec) nás fantasticky podržel. Šli jsme tomu naproti a máme tři body.“

Jak náročný to byl zápas, snažit se hrát proti favoritovi aktivně?

„S tím jsme do toho šli. Kdybychom zalezli, bylo by to čekání na smrt. Chtěli jsme je presovat už od rozehrávky, to se nám dařilo, měli jsme šance, nějaké brejky. Plzeň rozehrávku v prvním poločase řešila nákopy, to jsme přesně chtěli. Nahoře měla Chorého, ale stopeři to uskákali.“

Panuje v týmu velká euforie?

„Před zápasem jsme mluvili o tom, že ještě nemáme žádný bod zvenku. Kde jinde to zlomit, než v zápase proti top trojce, kam Plzeň stoprocentně patří. Teď máme dvojnásobnou radost.“

Z vaší šatny jsou slyšet vítězné pokřiky a hlasitá muzika. Jaká bude cesta autobusem do Karviné?

„Normální, jako po každém vítězství (směje se). Budu mít premiéru, uvidím, jak to bude vypadat, když bude ta cesta takhle dlouhá.“

Vy jste už před gólem trefil v zajímavé možnosti břevno, dařilo se vám hrát s Plzní ofenzivně?

„Chtěli jsme po zisku balonu jít do rychlého protiútoku, v co největším počtu doplňovat hráče ve vápně a dařilo se nám to. Při první šanci z toho bylo břevno, pak se to povedlo.“