Překvapení! Veselý ho chystal už na Spartu. Ať to nikdo nevynese, doufal

Výhra je sice těsná, ale zasloužená?

„Myslím, že jsme viděli od začátku svižné utkání. Karviná hraje ofenzivně, zejména má nechutné hráče nahoře, hlavně ty zahraniční. Ale my jsme vstoupili velmi dobře, utkání jsme kontrolovali a vytvořili si tlak s nebezpečnými situacemi. Ale je obehraná písnička, že je dohráváme špatně, nedůrazně a se špatnými řešeními. Nicméně vítězství je zasloužené, o gól lepší jsme byli. A vážím si toho. Respekt ke Karviné a trenéru Jarábkovi, který za krátkou dobu mužstvo neuvěřitelně zvednul. Strašně se mi líbilo už, jak pracoval dva roky zpátky. Na rozdíl od mediálně adorovaných je to trenér, který nemá moc publicity, ale odvádí skvělou práci. Od Karviné je velmi moudré, že ho vzala. Zápas byl na vlásku, byl tam neuznaný gól, spory o penaltu a další věci, které jsme mohli dotlačit.“

Nastoupili jste překvapivě ve čtyřobráncovém systému, jak jste k tomu dospěli? A jak jste byl spokojený?

„Pohrával jsem si s tím delší dobu, ale teď šly zápasy v rychlém sledu. Byla to varianta už pro zápas na Spartě, abychom ji něčím zaskočili, pak jsme si vyhodnotili, že to bude lepší nechat. Celý týden jsme to nacvičovali a doufám, že se to podařilo utajit. Apeloval jsem na hráče a snad to nikdo nevynesl. Pomohlo to, dostali jsme víc hráčů do útočné fáze, protože beci se nám tam nedotahovali. Dalším aspektem bylo zranění Vondry, z dalšího se vzpamatovává Kadlec a Tonda Křapka není v topu. Vyhodnotil jsem si, že typologicky máme víc hráčů pro čtyřku, zejména ty křídelní, jako jsou Hála a Beran.“

Hrála se tu „čtyřka“ vůbec někdy pod vámi?

„Hráli jsme ji, když jsem tu před dvěma lety začínal. Shodou okolností proti Karviné. Teď byly ze začátku problémy ve středu pole, pak se středoví hráči porovnali a začali jsme si vytvářet tlak.“

Dařilo se v ní i Danielu Köstlovi. Byl to další argument, že mu rozestavení se čtyřmi obránci sedí víc?

„Slušné utkání odehráli téměř všichni, vyloženě špatné výkon nebyl. Ale středoví hráči vynikli, i stopeři. Trojku jsme hráli skoro dva roky v kuse, tak abychom nebyli čitelní pro soupeře, protože se na nás chystají. Teď ještě v reprepauze můžeme zapracovat a máme i další plán. Když jsme s trojkou začínali, hrál ji pan Koubek a my, možná ještě někde. Teď na ní přešlo hodně mužstev, takže je lepší hrát jinak a vytvořit si jiné výhody.“

Co říkáte na Erika Prekopa? Nejen kvůli gólu, ale zápas ho od prvního momentu očividně bavil.

„Erik má formu už delší dobu a začaly mu i padat góly. I na netypické pozici odmakal spoustu věcí. Musel pracovat na větším prostoru, než je zvyklý, kolikrát se objevil u vlastního vápna, takže zaslouženě korunoval výkon brankou.“

Zase vás trápí zranění a absence…

„Během posledního měsíce jsme si vyžrali marodku, prohnala se týmem nějaká viróza, jako poslední ji mám já. Rezultovala z toho některá zranění. Teď máme neuvěřitelně pestrou škálu zranění: rozbitou hlavu, natržený břišní sval, Matoušek měl ze Slavie ránu v úponu… Možná je lepší si to vyžrat proti silným týmům a pak se dát do kupy na čtyři zápasy, které jsou klíčové.“

Proč nehrál Adam Jánoš, který je v tréninku?

„U něj ani u Kovaříka jsme nechtěli riskovat. Ale viděli jsme terén a na křídlo jsme měli Mužíka i další hráče, tak mi přišlo zbytečné riskovat kvůli jednomu zápasu. Kdyby se jeden z nich zranil, mohli jsme je ztratit do konce sezony. Teď máme čtrnáct dní na to je dát do kupy.“

A Vondra?

„Nevíme, doktoři nevědí… Má trhlinu v břišním svalu a nikdo nemá zkušenost. Má dvě netypická zranění za sebou, posíláme ho ke specialistovi a je to složité, protože je to na levé noze, kterou kope a břišní sval se zapojuje do všeho. S formou, co má, nám výrazně chybí. O to je klíčovější, že hráči, kteří na stopera šli – Dan Köstl a Hůlka – si poradili velmi slušně. Byli tam závary, propadlé míče, ale že by špatně vystoupili nebo zajistili, to ne, to zvládli slušně.“

Před Karvinou jste prohráli třikrát za sebou, je výhra, byť těsná, o to důležitější?

„Hráči to samozřejmě vnímají, ale já apeloval hlavně na to, aby se nám vrátila radost ze hry. Vloni jsme se Spartou a Slavií dostali dvakrát šestku, skončilo to úplným Waterloo. Teď jsme zápasy odehráli slušně, byť jsme neuspěli. Navíc prohrát se Spartou a Slavií není hanba, byť z toho nejsme nadšení. Na tenhle level úplně nemáme, ale můžeme se k němu dobrat. Chtěli jsme se dostat do své pohody, aby se nám do hry vrátila lehkost, radost a větší chtíč. Výhra je důležitá, ale je to jeden zápas, žádný pohár se za něj nedává. A mít po 15 kolech 20 bodů je slušný zisk, ještě pořád můžeme překonat loňskou sezonu. I tam byly propady. Zatím je to jedna vlaštovka, na kterou musíme navázat.“