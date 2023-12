Zlomený Zápotočný po debaklu v Plzni: Je mi stydno, ostuda všech ostud

Jak si vysvětlujete pětigólovou prohru?

„Nechci být při hodnocení zápasu sprostý, ale jsem zklamaný z hráčů, co jsme tady předvedli. Moc dobře si uvědomuju, že za výsledek a odvedenou práci jsem já zodpovědný. Nechápu to, jsem odzbrojený od slov, nevím, co na to dál říct… Byl to ustrašený, bojácný výkon. Tohle jsem jako trenér ještě nezažil, z naší strany naprosto šílený zápas. Nemluví se mi o nějakém hodnocení zápasu dobře, raději se ptejte.“

Dobře, budu se ptát. Vytknete hráčům chabou organizaci hry a mizernou defenzivu?

„Zase – nechápu to. Když jsem viděl, jak můžeme být postavení při druhém gólu… Nekompaktnost obrany, jsme rozhození, to je neuvěřitelné, nedokážu si to vysvětlit. Na Slavii se mi trochu líbila organizace, součinnost, byli jsme kompaktní. V týdnu se připravujeme na to, že budeme v Plzni hrát podobně a pak předvedeme tohle… Je to ostuda všech ostud. Nechci být konkrétní, zhodnotíme si to s hráči v týdnu, teď zachovám dekorum a nebudu jim nandávat.“

Prohráli jste posedmé za sebou. Uvažujete o rezignaci?

„Nějakým tlakem si procházíme celou půlku sezony. Beru to na sebe, jsem zodpovědný za tým, ale z boje určitě neutíkám. Zítra si to s vedením vyhodnotíme, budeme se o tom bavit, hned ve středu nás čeká důležitý zápas doma proti Hradci. Těsně po dnešním zápase jsem v emocích, přemýšlím nad tím, co mohlo být lépe a co nemohlo.“

Štve vás laxní přístup hráčů?

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, pak to rozhodla penalta a druhý gól. Kluci to po něm zabalili, mohli jsme za poločas dostat šest gólů, ve druhém to samé. Nejvíc mi vadí, že je tam jedenáct hráčů a všichni byli odevzdaní. Jsem bojovník, tohle si nedokážu vysvětlit. Každý hráč by si měl sáhnout do svědomí, podívat se do zrcadla a pro sebe si říct, jestli pro to v zápase udělal všechno. My jsme všechno neudělali, to je smutné.“

Souvisí to i s jejich psychikou?

„Všechno hraje obrovskou roli, odráží se to v hlavách hráčů. Vnímáte, že jste poslední s deseti body, je to nepříjemné pro každého. Zatím nebudu hledat alibistické výmluvy. Dneska jsme podali žalostný výkon, takhle se první liga hrát nedá, to je jednoduché.“

Na jihu Čech byly složité klimatické podmínky. Bylo složitější se na zápas nachystat?

„Příprava byla stejná jako na každý ligový zápas, akorát s výjimkou toho, že se chystáte na umělé trávě, je to jiný povrch. Ale o tom dnešní výkon vůbec není. Od první do posledního hráče jsme podali žalostný výkon, nebojovali jsme, nemakali, chyběla nám organizace, lídr, co by to vzal na sebe. Je to smutné, těžce se mi hovoří. Něco jsem zažil jako hráč, teď jsem na druhé straně jako trenér. Je to bezradnost, když vidíte, jak probíhal zápas, je vám studno.“