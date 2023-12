Havlík by měl udělat krok výš, říká parťák Daníček. Co odchod Svědíka?

Skvělými výkony v závěru podzimu a gólovou explozí potvrdil Marek Havlík to, co si někteří myslí už dlouhou dobu. Jeho stropem není Slovácko. A jelikož devětadvacetiletému záložníkovi končí v létě smlouva, mohl by o změně dresu začít přemýšlet. „Krok někam výš by udělat mohl a měl,“ řekl upřímně jeho spoluhráč a kamarád Vlastimil Daníček v podcastu Liga Naruby.

Havlík je k neudržení. Čtyři góly proti Bohemians ukázaly jeho velkou herní pohodu, kterou poprvé v kariéře podtrhl i čísly. Spekuluje se tak nejen o reprezentačním dresu ale i o přesunu do většího klubu. A ve Slovácku mu silou bránit rozhodně nebudou, odchod by mu přáli i spoluhráči.

„Nechci mluvit za něj, ale za mě by si další krok zasloužil. Je kolem toho velká diskuze, hodně se probírá jeho charakter a myšlení. O fotbalových schopnostech se nemusíme bavit, ale měl by na to i hlavou. Krok někam výš by udělat mohl a měl,“ myslí si záložník Vlastimil Daníček, který promluvil v podcastu Liga Naruby.

Pro Slovácko by přitom šlo o velkou ztrátu. Nikdo z dalších hráčů se na střeleckou vlnu v probíhající sezoně nenaladil. Jan Kalabiška, Rigino Cicilia, Matěj Valenta a právě Vlastimil Daníček jsou na dvou brankách.

„Dlouho víme, že naše výkony s ním padají a rostou. Ztráta by to byla i po lidské stránce, máme k sobě hodně blízko. Byl bych rád, kdyby zůstal, ale chtěl bych, aby si někde vydělal a zkusil fotbal na vyšší úrovni. Sice máme výsledky, ale pořád jsme menší klub a já si dokážu představit, že Havlas by zvládl hrát v top českém klubu nebo i v zahraničí,“ míní Daníček.

Jeden z klíčových faktorů při rozhodování Havlíka bude určitě hrát i kouč Martin Svědík, který na svého svěřence nedá dopustit. A ve fotbalovém prostředí panuje dojem, že právě úspěšný trenér v létě v Uherském Hradišti skončí.

„Snaží se hráče poznat i po lidské stránce, nejen po fotbalové. Dokáže nastavit a udržet kabinu tak, že i my starší se dokážeme přizpůsobit jeho stylu hry. Zakládá si na tom, že jak dobře bráníte, tak dobře útočíte. Jsem asi přející člověk, trenér tu odvedl kus práce a krok dál by si také zasloužil. Nevím, jestli mě teď budou mít v Hradišti rádi, když to takhle řeknu,“ smál se zkušený záložník.

Kam se případně Svědík s Havlíkem přesunou, je ve hvězdách. Určitý smysl by dávala Plzeň, která úspěšného kouče stála už v minulosti, zájem by mohl být i v Polsku. „Myslím si, že na jaro ještě oba dva zůstanou. Bude se to asi více řešit v létě, tam to bude zajímavější,“ uzavřel Daníček.