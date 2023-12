Kotel Dynama o řádění: Jediný způsob, jak docílit změn. Klub popsal schůzky

Dynamo není v pohodě, rozhodně ne. Po nedělním debaklu 0:5 a strašidelném výkonu v Plzni atmosféra v klubu ještě víc zhoustla. Ale neřeší se jen výkony nebo série sedmi proher v řadě. Vedení Českých Budějovic vyrazilo do boje s fanoušky, které potrestalo za chování při utkání s Viktorií uzavřením sektoru pro středeční zápas s Hradcem Králové. „Emoce pracují na sto procent a vedení si pod sebou kope ještě větší jámu,“ reagovali zástupci kotle pro deník Sport a web iSport.cz. Zároveň vyhlásili bojkot.

Je jasné, že na jihu Čech se diskutuje o tom, jak se co nejrychleji sebrat. Dynamo se nedokáže zvednout ze dna ligové tabulky. Nepomohl impulz v podobě vyřazení Jakuba Hory z kádru ani odvolání jednoho z trenérů Marka Nikla. Jenže na obzoru je další bod k řešení, a to vztah s fanoušky.

Budějovičtí prohrávali s Plzní 0:3 a kráčeli za další ligovou porážkou. Příznivci Jihočechů na to zareagovali po svém, na hřiště naházeli dýmovnice. Jedna z nich přistála jen pár metrů od ofenzivního hráče domácích Erika Jirky.

„Řešili jsme to s hlavním pořadatelem, říkal, že pokud se to bude opakovat, zápas může ukončit,“ líčil Václav Hanzlík, tiskový mluvčí Viktorie. Ale nestalo se, Plzeň přidala další dva góly.

„Pohár trpělivosti přetekl. Ignoruje nás naše vlastní vedení. Diskuze byla, ale nic se nemění. Tohle byl jediný způsob, jak otevřít veřejně diskuzi a docílit změn. Vždy to funguje a změny přijdou. My u toho budeme,“ vzkázali deníku Sport a webu iSport.cz zástupci budějovického kotle.

Jedna zásadní změna skutečně nastala. Ovšem zřejmě jiná, než jakou čekali.

Dynamo čeká od disciplinární komise za chování kotle finanční postih, o čemž se pravděpodobně rozhodne v dalších týdnech. „Klub je připraven případnou pokutu zaplatit,“ sdělil tiskový mluvčí Antonín Šrajer.

Ještě před tím vedení bouchlo do stolu a pro středeční a zároveň poslední podzimní utkání s Hradcem Králové uzavřelo domácí sektor.

„Hráči si váží podpory fanoušků na venkovních stadionech. Nicméně, narušování průběhu utkání vhazováním dýmovnic na hrací plochu, a to dokonce do blízkosti samotných fotbalistů, je pro náš tým zcela kontraproduktivní a překračuje tolerovatelné hranice chování,“ vysvětlil klub v tiskové zprávě, kterou zveřejnil v pondělí odpoledne.

Jen o pár hodin později budějovický kotel vyhlásil bojkot zápasů Dynama, který potrvá do odvolání nebo zásadních změn v klubu. K tomu vyzval i další příznivce.

„Klub si dlouhodobě nepřeje odpalování pyrotechniky. To jsme na domácích zápasech byli ochotni tolerovat. Avšak všechny naše požadavky jsou přehlížené, a proto také bylo potřeba vyjádřit náš názor. Láska nemůže být jednostranná, jinak zanikne. Uzavřít domácí sektor? To je jediné, co je v danou chvíli napadlo… Je docela smutné, že se v jejich situaci staví proti svým věrným fanouškům,“ uvedl kotel.

Debata s představiteli posledního ligového celku se po incidentu v Plzni prý nekonala.

„V minulosti nás pojilo silné pouto. Společně jsme řešili choreografie, graffiti v domácím sektoru a celkově dění na tribunách. Veškerá komunikace teď padla. Až s námi budou chtít jednat, jsme připraveni mluvit. Pokud nebudou chtít přijmout zásadní změny, tak nevidíme důvod k čemu vést dialog,“ zmínili fans.

Klub popsal dvě prozatímní podzimní schůzky. Během podzimní části ligové sezony inicioval v reakci na předchozí přestupky setkání s fanoušky, na které dorazil jen jediný. S ním se funkcionáři dohodli na tom, že se uskuteční další mítink a ve větším počtu. Ale prý nedorazil nikdo.

„Komunikaci s fanoušky má za náš klub na starost Ivo Táborský (manažer A-týmu), je s nimi v kontaktu. Jejich rozhodnutí o bojkotu respektujeme. Jsme si vědomi toho, že fanoušci cítí zlobu, protože našimi výsledky jim radost příliš neděláme. Narušování průběhu zápasu a ohrožování zdraví hráčů je ale nepřípustné a jako klub ho nemůžeme tolerovat,“ dodal Šrajer.

České Budějovice zkrátka nutně potřebují, aby se odlepily ode dna tabulky. Před zimní pauzou k tomu mají ještě dvě příležitosti – ve středu s Hradcem Králové a v sobotu na Bohemians.