Koubek chválil tým a křičel na sudího: Pil mi krev. Repre? Nic na stole není

V jednu chvíli vběhl až na hřiště a křičel na rozhodčího Víta Zaorala. Energie má Miroslav Koubek pořád dost. I na konci těžkého podzimu, v němž přivedl Viktorii na třetí místo ve FORTUNA:LIZE a k postupu do play off Konferenční ligy. „Jsem v pohodě,“ hlásil kouč Plzně po výhře 3:1 v Olomouci. Posledního triumfu v roce 2023 si hodně cenil.

Cítíte úlevu po zdárném zakončení náročného podzimu?

„Sehráli jsme velice těžké utkání proti připravenému soupeři, který se na nás mohl čtrnáct dnů připravit. My jsme během té doby sehráli tři zápasy. A bylo to vidět. Sigma hrála dobře, měla vysokou kvalitu. Byla nebezpečná, šlo tam hodně centrů. O to víc si cením vítězství a výkonu našich hráčů. Museli si to vybojovat. Zase nás podržela obrana, ve druhé půli určitě brankář Staněk. Do poslední chvíle se hrálo minimálně o remízu. Pečetili jsme to gólem do prázdné brány. Byli jsme po celý zápas nebezpeční a efektivní.“

Začátek vám nevyšel. Co se tam stalo?

„Před první brankou se nedohodli brankář se Sampsonem (Dwehem). Naštěstí jsme se vrátili vyrovnáním okamžitě do hry. To byl hodně důležitý moment, který nám pomohl. Pak nám vyšla standardka a závěr jste viděli. Asi jsme byli šťastnější. Jeli jsme opravdu z posledních zbytků sil.“

Proč jste střídal poprvé až v poslední čtvrthodině?

„To, že jste pod tlakem, neznamená to, že věci přestaly fungovat. Soupeř honí výsledek a vy už se zase těšíte, až bude konec. To je fotbal, psychologie zápasu. Máte hráče, kteří se v určitých situacích chovají rutinérsky, zkušeně. Napadá mě třeba Ibra Traoré, i když se mu tentokrát tolik nedařilo. Nechcete to prostě prostřídáním úplně rozbít.“

Jednou jste vnikl až na hřiště a dostal za protesty žlutou kartu. Co se vám nelíbilo na sudím?

„Rozhodčí mi pil krev od začátku. (úsměv) Tam nebyl faul. On ho odpískal a potom se dostáváte pod tlak. To jsou okamžiky, kdy vám srdíčko buší trošku rychleji a jste vzteklej. Emoce tam patří a já je mám taky. Energie mám ještě dost. Jsem v pohodě.“

Přezimujete třetí. Spokojenost?

„Známe, kdo tady vládne fotbalu. Nikdy jsme neřekli, že hrajeme o titul. Třetího místa si ceníme. Je to dobrá výchozí pozice pro jaro. Kontakt s pražskými „S“ jsme ztratili porážkami s Karvinou a se Slováckem. Ty body nám chybí. Ale cením si, že jsme uhráli z posledních utkání devět bodů.“

Nedal se pro duel na Hané uschopnit útočník Tomáš Chorý, zdejší odchovanec? Ví se, že má zranění v obličeji.

„Asi by to bylo možné. Ale nechtěli jsme riskovat, aby mu chutnal kapr a bramborový salát.“

Jste jedním z adeptů na nového kouče reprezentace. Máte nějaké bližší informace?

„Nikdo se mnou nejednal. Nic takového opravdu není na stole. Přečtu si svoje jméno a to je tak všechno.“

Takže s nástupem k národnímu týmu nepočítáte?

„Ne.“