Havlík o lukrativní nabídce ze zahraničí i Plzni: Píše se o tom, ale...

Když kolem projde sportovní manažer Veliče Šumulikoski, prohodí směrem k Marku Havlíkovi (28) s lehkým úsměvem: Podepíše, kam by šel… Tak jednoznačné to není. Nejlepší střelec ligového podzimu sice dostal zajímavý pětiletý návrh smlouvy od Slovácka, ale má také jiné nabídky. Primárně ze zahraničí. Byť lukrativní plat z Kazachstánu téměř určitě odmítne, jak už jsme referovali. „Ta nabídka byla, máte pravdu. Neshodili jsme to ještě úplně ze stolu, musím to pořádně probrat s rodinou,“ uvedl desetigólový záložník v rozhovoru pro iSport.cz na soustředění v Turecku.

Marku, kde budete hrát na jaře?

„Ještě to není jisté. Řeší se víc variant. Nemám žádný „deadline“. Hlavně jsem rád, že na mě ze Slovácka nikdo netlačí s podpisem. Máme spolu dobré vztahy. Chci si to všechno dobře rozmyslet. Jak se všude říká, už nejsem nejmladší. Možná je to moje poslední šance jít někam ven.“

Co rozhodne?

„Musím to v první řadě probrat s rodinou. Říct si pro a proti. Pak se určitě rozhodneme, co by pro nás bylo nejlepší. Nechceme udělat unáhlené rozhodnutí, kterého bychom pak litovali. Určitě je i možnost, že odejdu po sezoně jako volný hráč.“

Upřímně, v Kazachstánu si vás s manželkou a malým synem neumím představit.