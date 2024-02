Pelta exkluzivně: O Jablonci, finanční ztrátě, odchodu Horejše i svém soudu

PŘÍMO Z TURECKA | Uvelebil se v pohodlné sedačce na hotelu Titanic Mardan Palace v turecké Laře a sypal ze sebe odpovědi na cokoliv. Miroslav Pelta je sice psychicky unavený z dlouholetého soudního procesu, ale svůj Jablonec neopouští. V obsáhlém rozhovoru pro isport.cz mluvil také o tom, proč nechtěl odvolat kouče Radoslava Látala a naopak propustil Davida Horejše, jak je na tom klub ekonomicky, kde vidí budoucnost Tomáše Hübschmana i co mu vadí na práci fotbalového svazu.

V předchozích letech absolvoval Jablonec zimní soustředění v luxusu Pyrenejského poloostrova. Letos jste v Turecku. Z ekonomických důvodů?

„To ani tak ne. Minule jsme měli pocit, že jsme opakovaně na jednom místě. Rozhodli jsme se, že uděláme změnu. Samozřejmě poměr cena/výkon vychází v Turecku lépe než Marbella. Ta je zhruba dvojnásob drahá. Ale i tady jsme si vzali bonitní prostředí. Máme hezký hotel a dobré tréninkové podmínky. Kdybychom byli třetí, čtvrtí, jak jsem byl zvyklý, asi bychom jeli znovu do Španělska a nepřemýšlel bych o tom. To říkám na rovinu. Jenže letos se díváme dolů na skupinu o záchranu.“

Uznávám, že hotel Titanic v Laře je luxusní.

„Máme firmu na oblečení Capelli. Jeden z jejích šéfů je tureckého původu a má kontakty na ředitele řetězce hotelů Titanic. Sjednal nám kvalitní zázemí.“

Co čekáte od týmu na jaře?

„Dvacet podzimních bodů není dobrých. Průser vypadá jinak, ale musíme být obezřetní. Hlavně v domácím prostředí nás čekají těžké zápasy. Nechci, abychom se zúčastnili jakéhokoliv barážového klání. To by byl velký neúspěch.“

Proč jste dorazil osobně na soustředění?

„Chtěl jsem vidět naživo tréninkový proces. A hlavně jsme měli individuální pohovory s každým hráčem. Tohle vždycky beru