Trpišovský: Psychicky to nebylo příjemné. Zase mu málem zlomili nos

Když se senegalský záložník Malick Diouf premiérově trefil ve FORTUNA:LIZE, slavil gól tak spontánně, až Jindřicha Trpišovského nechtíc udeřil do nosu. „Dostal jsem úplně do stejného místa jako na podzim,“ usmál se trenér. Nos přežil. Slavia vyhrála v Karviné 3:0. Z pohledu sešívaných vše v pořádku. „Měli jsme utkání pevně pod kontrolou,“ chválil slávistický kouč.

Co jste udělali jinak oproti středečnímu remízovému zápasu ve Zlíně?

„Myslím, že šlo typologicky o podobné utkání. Věděli jsme, že nás bude čekat spousta soubojů, agresivní soupeř na těžkém terénu. Dnes jsme se hodně opřeli o tři stopery. Byli schopní vyhrávat souboje, nedostávali jsme se do nepříjemných situací vzadu. Skvělý výkon podal Ogbu, stejně tak Holeš se Zimou. Klíčové bylo, že se nám podařilo v rychlém sledu vstřelit dva góly. Soupeři to zápas ztížilo. Celé utkání se nám dařilo chodit do protiútoků, vzadu jsme byli kompaktní, vše bylo podpořené velkou bojovností hráčů. Měli jsme zápas pevně pod kontrolou.“

Cítili jste se po remíze ve Zlíně pod velkým tlakem na výsledek?

„U nás je to tak každý zápas. Slavia je tak nastavená, že chce vyhrát každé utkání. Jasně, z pohledu psychiky to nebylo úplně příjemné, hůř se vám vstupuje do sestavy, víc přemýšlíte, kdo to zvládne. Obzvlášť ve chvíli, kdy vnímáte, že to bude hodně podobné jako ve Zlíně. Tam jsme ale hráli dost času v deseti, inkasovali ze standardky. My věděli, že musíme pokračovat v defenzivním nastavení a zlepšit se v ofenzivě. To se nám povedlo. Hodně nám pomohl Wallem.“

Karviná - Slavia: Diouf se při debutu trefil! Tijani mu skvěle prostrčil, 0:3 Video se připravuje ...

Dost jste využívali náběhů za obranu. Byl to plán?

„Ano. Je to uzpůsobené terénům. Jsou složité. Proto cesta vede náběhy za obranu. V Karviné se hrál třetí zápas během sedmi dnů, hřiště nebylo super. Na takovém terénu je pomalá postupná kombinace náročná, zvyšuje riziko ztráty míče. Jak říkám, důležitý byl první gól, pak jsme měli vepředu volné prostory a dobře jich využívali.“

V ligovém utkání jste poprvé postavil Malicka Dioufa. Nejen, že vstřelil třetí gól, ale komplexním výkonem zaujal. Souhlasíte?

„Rozhodně. Líbil se mi, jen mi málem zlomil nos, když na mě skočil po vstřelené brance. Dostal jsem úplně do stejného místa jako na podzim. Ale ano, Malick se mi líbil ve věcech, v kterých je silný. Obstál soubojově. Měli jsme trochu strach z komunikace, protože mluví jen francouzsky, do angličtiny se teprve dostává a česky logicky neumí vůbec. Měl dobrý pohyb, gólovou situaci vyřešil skvěle. Náběh i provedení. Ještě se musí víc sžít s týmem, nicméně jsem s ním velmi spokojený.“

Z Dioufovy branky měla extrémní radost celá střídačka. Získal si kabinu?

„Určitě jo. Ta radost byla souběhem více věcí. Dali jsme si za úkol vstřelit tři branky. A on dal právě tu třetí. Navíc vždycky nějak víc fandíte hráči, co zažívá debut. Malick je ke všemu pracovitý, učenlivý, říká si o šanci, což spoluhráči pozitivně vnímají. Proto mu úspěch přejí. Je vidět, že máme zdravý tým.“