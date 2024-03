Trenéři chystají na derby víc taktiky. Slavii podrží Ševčík, Spartu křídla

Hřiště v Edenu už po středečním pohárovém čtvrtfinále pomalu vychladlo a derby kolotoč se rozjíždí opět naplno. Díl druhý: bitva o Letnou. Důležitost utkání je ale o dost vyšší, pokud Sparta vyhraje, bude v boji o titul držet všechna esa . Tlak na to, aby lodivodové pražských „S“ správně poskládali sestavy a případně nezopakovali chyby z posledního střetnutí, je tak enormní. „Nečekám, že Sparta překvapí,“ tipuje sestavu expert Miroslav Jirkal.

Uvidíme herně jiné derby než ve středu? Ano, dost možná se bude více podobat tomu podzimnímu. Atmosféra je opět „vyšperkovaná“ díky potyčkám ke konci utkání, pozápasovým komentářům či vyjádření o rozhodnutí rozhodčích. A přeci jen: liga je prostě víc než pohár.

„Středeční zápas byl specifický, úplně jiný než v lize. Obě mužstva nechtěla odkrýt karty a nastoupila v trochu jiných složeních. Co se týče taktiky, bylo to volnější z obou stran, proto se ve středu hřiště objevilo dost chyb. Tentokrát to bude mnohem taktičtější zápas,“ říká expert a člen analytického oddělení české reprezentace Miroslav Jirkal.

Roli při stavbě sestavy bude hrát i třicetiminutovka, kterou účastníci derby odehráli ve středu trochu nad plán. Jak pravil i Jindřich Trpišovský, kdyby se hrálo v sobotu, byl by omlácený Mojmír Chytil nepoužitelný. Zrovna on a Oscar byli zřejmě nejlepší slávisté na hřišti a na oba by měl kouč ukázat znovu. „V útoku bude hrát Jurečka a Chytil, Provod nastoupí za nimi, což je pro Slavii velmi silné trio,“ predikuje Jirkal.

Co sparťanský ofenzivní trojzubec? Také se rozhodně dočká změn.