Hapal o defenzivě i Tankovi: Jsem naštvaný. Nemá formu, jakou chceme

Tanko dostal druhou červenou proti Slavii v tomto ročníku. Jste na něj naštvaný?

„Tu situaci jsem ještě neviděl. Nevím, jestli to bylo na červenou. Přišlo mi, že dostupoval Holeše a přišlápl mu nohu. Nevím, jestli to byl úmysl, nebo jen shoda okolností. Ale naštvaný jsem, protože jsme ho potřebovali na další zápasy, a teď je jasné, že na jeden, dva vypadne.“

Jste s jeho výkony na jaře spokojený?

„Nemá formu, jakou jsme si představovali. Ani rychlostní věci nejsou z jeho strany tak kvalitní. Ale pořád je pro obranu soupeře nebezpečný. Dneska neodehrál nijak excelentní zápas, spíš průměrný.“

Slavia - Baník: Tanko tvrdě dojel Holeše, po zásahu VAR dostal červenou kartu! Video se připravuje ...

Co kromě červené karty rozhodlo?

„První půle byla z naší strany slušná, byli jsme vyrovnaným soupeřem Slavie. Vedle červené rozhodlo, že jsme ve čtyřicáté minutě nedali gól na 1:1 (Rusnák hlavou přestřelil). A při vstupu do druhé půle jsme byli nekoncentrovaní.“

V deseti to nešlo?

„Slavia už dominovala. Snažili jsme se s výsledkem něco udělat, ale to bylo nad naše síly. Je potřeba se z toho poučit a nachystat na další zápas.“

V posledních třech zápasech jste dostali jedenáct branek. Bolí vás z toho hlava?

„Hráli jsme ve čtyřce, teď po několikáté s trojkou vzadu. Jsme nějací chatrní. Je potřeba víc důrazu, agresivity. Není to ale jen o třech hráčích vzadu. Přijde mi, že pouštíme dost situací ze středu nebo zkraje. Nejsme v tom momentálně dost silní. Potřebovali bychom odehrát zápas na nulu.“

Především Ivan Schranz byl hrozbou?

„Znám ho dobře ještě ze slovenské reprezentace. On je velice pohyblivý hráč, ale Slavia jich má víc. Dělalo nám to problémy.“

Ze sestavy jste vynechal Kpoza, Buchtu nebo Boulu, kteří jsou pod karetní hrozbou. Byl to taktický záměr?

„Každopádně. Když jsem dnes viděl, jak nám rozhodčí uděloval karty, jsem přesvědčený, že Jirka Boula by ji na devadesát devět procent dostal. Hraje důrazně, agresivně. Nechtěli jsme to riskovat. Rozhodli jsme se pro tuhle sestavu, je to moje rozhodnutí. Jsem rád, že až na Tanka budeme mít proti Mladé Boleslavi všechny hráče k dispozici. Je to důležitý zápas.“

Ladislav Takács nastoupil do hry poprvé od září 2022, léčil zraněné koleno. Jak je na tom?

„Ještě to není top, ale už se blíží. Prodělal vážnou operaci, v tréninkovém procesu se cítí dobře, ale dřív odtrénoval dva, tři dny, a pak zase na chvíli vypadl. Jsem rád, že jsem mu mohl dát nějaké minuty, že se nadechl a byl na ligovém trávníku.“