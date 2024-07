Tvrdík: Tlak od Tykače necítím, ale mám odpovědnost. Kdo může odejít?

Po letech ty nejvyšší ambice. To mohl na úvodní tiskové konferenci před sezonou 2024/2025 oznámit předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík. Posilami a penězi nabušená Slavia bude chtít využít alespoň jednu z příležitostí postoupit do Ligy mistrů. Co když se to ale nepovede? „Cítím odpovědnost za tuto sezonu, ale od Pavla Tykače žádný tlak necítím,“ oznámil Tvrdík. A pak se rozpovídal o přestupovém období či možných odchodech z kádru.

Kdybyste se měl ještě ohlédnout za předchozí sezonou, jak by to vypadalo?

„Porazit giganty a postoupit z prvního místa v Evropské lize bylo pro nás velkým milníkem, chtěl bych za to A-týmu poděkovat. V rámci po sobě jdoucích účastí patříme k evropským rekordmanům. Mám radost, že devět českých reprezentantů a jeden Slovák se zúčastnili letošního EURO. Ačkoliv výsledek nebyl takový, jaký bychom si přáli, ostudu naši hráči neudělali. Chci pogratulovat Ivanu Schranzovi, je úžasné, že je nejlepším střelcem EURO. Zraje jako víno.“

EURO ale přeci jen pro Slavii mělo velkou kaňku v podobě zranění brankářské jedničky…

„Chtěl bych vyjádřit svou podporu Jindřichu Staňkovi, je to sportovní tragédie. V létě tu na něj byla velká nabídka a dohodli jsme se, že přestoupí nejpozději příští rok. Prognóza je návrat ke konci roku, ale věřím, že to bude dříve.“

A sezona následující?

„Po letech, kdy jsme hovořili o nižších sportovních ambicích, konečně mohu se suverenitou říct, že je náš cíl jednoznačný. Máme v následujícím kalendářním roce dvě příležitosti vrátit sem Ligu mistrů a uděláme pro to maximum. Máme velký respekt k soupeřům v kvalifikaci i v lize. Naše rozhodnutí vyhrát neznamená, že se to stane, ale chceme mít pocit, že jsme udělali maximum. Pan Šádek říkal, že pražská „S“ musí a oni jen můžou, že mají psychologickou výhodu. Věřím ale tomu, že tentokrát na to tým máme připravený.“

Mluvíte o velkých ambicích a s nimi přichází i velký tlak. Ačkoliv jste deklaroval, že pan Tykač vám po příchodu dal pět let, nebyla by vaše pozice v případě dalšího ztraceného titulu už v ohrožení? Cítíte tento tlak vy osobně nebo trenéři?

„Možná mi to vy ani fanoušci neuvěří, ale já necítím od Pavla Tykače žádný tlak. Pavel Tykač drží své slovo. Ale tlak logicky sami v sobě cítíme. Od té doby, co pan Tykač přišel do klubu, jsme nezískali žádnou trofej a vypadli hned v prvních zápasech play-off Evropské ligy. Cítím určitou odpovědnost za to, že bych panu Tykačovi chtěl udělat radost trofejí. Také cítíme tlak od fanoušků, naprosto správně. Ti nechtějí rozlišovat, jaké byly podmínky před příchodem nového akcionáře a po něm. Ale platí, že nyní máme absolutně všechny dostatečné podmínky, mohli jsme přivést posily, které jsme chtěli, a máme mix zkušenosti i mladých hráčů. Pokud máte všechny podmínky a nemusíte z ekonomických důvodů prodávat hráče, ačkoliv pár odchodů ještě nastane, nemůžete mít jiné ambice než nejvyšší. Pokud ty podmínky od akcionáře dostanete, musíte cítit i odpovědnost. Takže ano, cítím odpovědnost za tuto sezonu. Zároveň vím, že se pohybuji ve fotbale. Vyhrát musí jen jeden. Ale chceme mít pocit, že jsme udělali maximum.“

Jste tedy s přestupovým obdobím spokojený?

„Jestliže v zimě jsme se zaměřovali na defenzivu, v létě byl cíl zaměřit se na posílení ofenzivy. Trenéři definovali na své pověstné tabuli tři hráče – Tomáš Chorý, Peter Olayinka a Muhamed Cham. Věříme tomu, že chce Cham do Slavie, byl v kontaktu s našimi trenéry. Věříme tomu, že tu může rozvíjet svůj talent, ale v současnosti se nám nedaří vyjednávání s klubem Clermont Foot. Pokud se ho nepovede podepsat nyní, budeme se o něj snažit jako o volného hráče později.“

A co Olayinka?

„Před tři čtvrtě hodinou jsme rámcově dokázali najít shodu na podmínkách transferu, Crvena zvezda přijala naši nabídku. Jsem rád, že jsme se dokázali domluvit na transferové ceně. Ještě nejsme na konci, abychom mohli oficiálně oznámit jeho příchod do Slavie. Ještě musíme doladit smluvní vztahy, musí projít prohlídkou. Věřím, že během pár dnů to dotáhneme.“

Jaká je situace s Antonínem Kinským?

„Jednali jsme s ním už před zraněním Jindřicha Staňka. Umožnili bychom mu přestup, Slavia by měla opci zpětné koupě. Nebylo to nikdy tak, že bychom byli připraveni se ho vzdát. Hodně si věří, chce být jednička, připravuje se na svou kariéru nekompromisně. Byl možný scénář, že někde bude chytat jako číslo jedna a vrátil by se v příštím roce. Kvůli zranění Staňka dostane šanci už nyní. Ještě nejsme tam, abychom mohli oznámit prodloužení smlouvy, ale je to blízko.“

Zmínil jste, že ještě nastane pár odchodů. Nebyli to právě třeba ti, kteří zaujali na EURO – Lukáš Provod a Ivan Schranz?

„Nechtěl bych touto cestou říkat, kteří hráči mají svolení k odchodu. Lukáš Provod ani Ivan Schranz by neměli klub opustit. Kde si mohu představit odchod, tak u Václava Jurečky. Má rok do konce smlouvy, a pokud přijde dobrá nabídka, uvolníme ho. Nepočítáme ale s tím, že bychom prodali kohokoliv z reprezentantů.“

V jakém stavu je trávník?

„Trávník se měnil po všesokolském sletu. Pro investice do trávníků jsme udělali maximum, pracuje se na něm. Koupili jsme nové větráky, lampy, čidla, koupili jsme nejlepší možný trávník, co je na trhu. Přivezli jsme jej z Itálie. Více toho udělat nejde. Bohužel vedra trochu narušily sundání trávníku v Itálii a cestou došlo k mírnému zplesnivění. Na náklady dodavatele dorazil ještě poslední kamion, opravují se postižená místa. Ale věřím, že za dva týdny bude v pořádku.“