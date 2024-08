Kozel si spletl lavičku: Nic se tu nezměnilo. Penalta ho neznervóznila

V Jablonci se mění pořádky. Nový realizační tým, spousta cizinců a po sobotní várce čtvrtého kola Chance ligy také přírůstek tří bodů do tabulky za výhru 2:0 na hřišti nováčka z Dukly. Radost po zápase ta tryskala z jabloneckého kouče Luboše Kozla, který Duklu v minulosti dlouhá léta trénoval a dokonce ji dostal do první ligy. A vzpomínky ožily i při vítězném tažení. „Zahnul jsem na lavičku domácích, tak jsem se zasmál, otočil se a šel na svoje místo,“ řekl Kozel v dobrém rozmaru po utkání.

Dlouho jste v Dukle působil a dotáhl ji do ligy. Jaký to pro vás byl návrat?

„Díky tomu výsledku řeknu, že sladký. Samozřejmě na mě dýchla minulost. Byl jsem tu od té doby několikrát. Nic moc se na Dukle nezměnilo. Moc jim přeju, aby se zachránili, ale pochopitelně mám radost, že jsme to tady zvládli.“

Nezamířil jste ze zvyku do domácí šatny?

„To ne, ale vyšel jsem ven na hřiště a zahnul jsem automaticky doprava na lavičku domácích, tak jsem se zasmál, otočil se a šel na svoje místo.“

V základní sestavě se objevil David Puškáč po odpykání trestu za červenou kartu. Byla to jeho premiéra za Jablonec. Jak jste s jeho výkonem spokojen?

„Věděl jsem, že to nebude mít jednoduché. V přípravě jsme se o něj opírali, dal spoustu gólů. Byl to náš vlastně jediný pořádný střelec. Teď ale tři týdny nehrál a liga je něco jiného než přípravné zápasy. Počasí bylo taky hodně složité. Nijak extra se neprosadil a některé věci mohl řešit líp, ale věřím tomu, že se bude postupně zlepšovat.“

Co hráčům i přes výhru vyčtete?

„Začátek druhého poločasu, kdy jsme byli pasivní. Myslím si, že jsme Duklu do té doby přehrávali, akorát nám chyběla lepší koncovka nebo kvalitní centr. Taky možná lepší řešení v boxu. Po zisku míče jsme možná zbrkle chvátali nahoru a hodně míčů jsme lacině odevzdali. Tím se Dukla dostala do tlaku. Pak taky penaltu a šanci Pecha. Vím, že těžko odehrajeme zápas bez toho, abychom soupeři nic nedovolili. Jeden obdržený gól za čtyři kola je výborná vizitka, ale na Julisce jsme klidně inkasovat mohli.“

V Jablonci je nyní možná nejvíce cizinců, co kdy v historii bylo. Jak se vám na nové adrese pracuje?

„Je to dobré. Jsem zvyklý na cizince. Je důležité vědět o tom hráči vždycky víc. Nejen to, jaký je fotbalista, ale taky znát jeho charakter. V tomto ohledu si myslím, že nemáme v týmu problém. Chceme do nich dostat, aby byli hladoví. Vždycky je to podpořeno výsledky. Když se daří, píše se a mluví o tom, jak je tam výborná kabina. Když se nedaří, tak se vždycky něco najde.“

Jak na vás působí třeba Kanakimana? Dal svůj první gól v nejvyšší soutěži. Zatím asi v Jablonci úplně nenaplnil potenciál.

„Mezi první a druhou ligou je rozdíl. On jich zase tolik nedal ani ve Vyškově, tam je spíš připravoval. Je to výborný žolík. Tím nechci říct, že nikdy nedostane šanci od začátku. Nikdo nechce být pořád náhradník. Ve fázi zápasů, kdy je soupeř víc zavřený, tak Alégué doteď vypadal líp. Do unavené obrany pak vynikne Kanakimanova rychlost. Ukázal to i v Ostravě nebo proti Plzni. Teď poprvé to dotáhl až ke gólu.“

Jak je na tom Jan Chramosta? Poprvé od dubna byl alespoň na lavičce.

„Jedna věc je běžecká kondice a pak ta herní. Tu běžeckou už má za sebou. Nyní už byl připravený. Kdyby se zápas vyvíjel jinak, asi bych ho tam už poslal, ale nebylo to potřeba. Blýská se nám na lepší zítřky, protože kromě něj už jsme měli na lavici i Krulicha a Štěpánka. Zase se nám konkurence rozroste.“

Překvapilo vás, že tu penaltu šel za Duklu kopat ligou nepříliš ošlehaný Jakub Barac?

„Abych řekl pravdu, tak jsem si hned uvědomil, že Hora střídal. To bylo dobře. Po zápase jsem říkal Hanušovi, že jsem nebyl ani nějak zvlášť nervózní. Já měl prostě pocit, že ji chytne. Jindy říkám, je to v pytli a jsem naštvaný. Tentokrát jsem v takovém rozpoložení vůbec nebyl.“

Pamatujete ještě nějaké hráče Dukly, když jste tu působil v roce 2016?

„Nikoho už neznám, nikdo tady nebyl. Spíš znám kluky, kteří byli na lavičce, protože byli tenkrát v mládeži v ročníku s mým synem Davidem. Jsou to Filip Matoušek nebo Jakub Jeřábek. A je to zajímavé, protože v mládeži třeba tihle kluci nebyli nějak top, že by se říkalo, jací jsou to talenti. Dneska z toho ročníku hraje nějakých sedm, osm borců první nebo druhou ligu. Ukazuje to, že v Dukle se hráči vychovávají dobře.“