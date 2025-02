SESTŘIHY: Júsuf sestřelil Jablonec, výhry obou „S“. Sigma zaskočila Plzeň

Po sedmitýdenní zimní pauze se znovu rozběhla fotbalová Chance Liga. Pražská Sparta do jara vlétla vítězně a Slovácko porazila 2:0, nezaváhala ale ani Slavia, která díky trefě Tomáše Chorého porazila Mladou Boleslav. Baník vyhrál v Liberci, Bohemians nečekaně vezou tři body z Jablonce. Překvapení přinesla i pondělní dohrávka, ve které Olomouc porazila druhou Plzeň 2:1. Na SESTŘIHY všech zápasů se můžete podívat na iSport.cz.

Teplice nevyužily v Karviné přesilovku

V prvním zápase jarní části Chance Ligy remizovaly Teplice na půdě Karviné 1:1. Obě branky zařídily zimní posily týmů. Skóre otevřel Ladislav Krejčí, na jehož branku odpověděl v nastavení prvního poločasu Michal Tomič. Host ze Slavie si však debut v novém klubu pokazil červenou kartou na začátku druhého dějství.

Start hrůzy stál Slovan body

Baník Ostrava zvítězil v Liberci 1:0. Klíčové momenty nabídl hned úvod utkání, kdy se už v první minutě objevil sám před Tomášem Koubkem Ewerton a poslal Baník do vedení. Vzápětí fauloval kapitán domácích Jan Mikula a po zásahu VAR viděl červenou kartu. V téže akci mohl být za podobný zákrok vyloučen i Michal Hlavatý.

Náskok Dukly na Budějovice zůstává stejný

České Budějovice remizovaly v domácím prostředí s Duklou 0:0. V zápase, který nenabídl mnoho šancí, dostal červenou kartu hostující Jan Peterka, když zatáhl za záchranou brzdu při průniku Ondráška. Dynamo počtvrté v sezoně remizovalo a nadále ztrácí na svého konkurenta devět bodů.

Východočeské derby ovládl Hradec

Hradec Králové porazil na domácím hřišti Pardubice 3:0. Skóre východočeského derby určily dva rohové kopy z prvního poločasu. Nejprve se prosadil hlavou Tomáš Petrášek, na kterého navázal volejem zpoza vápna Samuel Dancák. V závěru zvýšil po centru Karla Spáčila Adam Griger.

Sparta rozhodla už v úvodu

Tři střely na branku, z nich dva góly, a čisté konto. Fotbalisté Sparty na úvod jarní části Chance Ligy zvítězili na Slovácku 2:0. O výhře Letenských rozhodl už ve čtvrté minutě Lukáš Sadílek, který využil nepovedeného výběhu domácího brankáře Jiřího Borka. Po půlhodině hry se navíc prosadil navrátilec Jan Kuchta. Hráči Slovácka si ve druhém poločase vypracovali několik nadějných šancí, ani jednu ale neproměnili.

Last minute gól Júsufa

Bohemians zvítězili v Jablonci 1:0. V závěru rozhodl jediným gólem utkání střídající Júsuf Hilál. Jablonec po vydařeném podzimu narazil na neoblíbeného soupeře. Minule v lize porazil Bohemians po šesti vzájemných zápasech. „Klokanům“ se daří i na Střelnici, popáté po sobě tam neprohráli a v posledních třech utkáních v Jablonci dokonce zvítězili, navíc vždy bez inkasované branky.

Chorý trefil výhru Slavie

Slavia zdolala Mladou Boleslav 1:0 a vyhrála i desátý domácí duel v ročníku nejvyšší soutěže. Jediný gól utkání vstřelil v 63. minutě útočník Tomáš Chorý. Pražané mají v čele tabulky desetibodový náskok na druhou Plzeň, kterou čeká v pondělí dohrávka v Olomouci.

Obrat Sigmy proti Plzni, rozhodl Zorvan

Překvapivý výsledek přinesla pondělní dohrávka. Plzeň se sice brzy dostala do vedení díky trefě Sampsona Dweha po rohovém kopu, Sigma ale dokázala ještě do poločasové přestávky stav otočit. Nejdříve se prosadil Jan Navrátil a v 35. minutě proměnil pokutový kop Filip Zorvan. Viktoria už ve druhé půli nedokázala ani vyrovnat, po dlouhé pauze se vrátil do hry útočník Rafiu Durosinmi.