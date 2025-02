Další kolaps Pardubic. Chceme změny, žádali fanoušci a opustili stadion

Katastrofický start jara Pardubic pokračuje. Ani ve čtvrtém utkání nezískaly body, když Mladé Boleslavi ve 23. kole Chance Ligy podlehly 0:3. Navíc opakují pořád stejné chyby a fanoušci perníkářů své miláčky vůbec nešetřili. Kotli se zdálo, že hráči za tým dostatečně nebojují. „Mají na to právo. Jsou to těžké momenty i pro ně, chtějí vidět svůj tým vyhrávat. Děláme pro to všechno, ale teď si to vyžíráme úplně do dna,“ smutnil trenér David Střihavka.

Kotel fanoušků Pardubic opustil svá místa ještě během prvního poločasu a místo nich zůstal v sektoru jen transparent s nápisem „Chceme změny“. Podobně jako jejich podporovatelé pak své pozice několikrát úplně vyklidila i celá obrana Pardubic.

Domácí nejprve nezvládli odvrátit míč po rohu a z dorážky zavěsil do odkryté brány Matyáš Vojta. Ve čtrnácté minutě pak v rozehrávce chyboval Kamil Vacek. Při pokusu o vyvezení míče ho obral Stránský, rychle se dostal do šance a zakončil nekompromisně ke vzdálenější tyči.

„Připravovali jsme se na to celý týden a pracovali jsme na všech aspektech a chtěli jsme se nastartovat. Najednou zase za pár minut prohráváte 2:0. To je tvrdý direkt,“ nechápal kouč nezvládnutý úvod.

„Měli jsme laciné ztráty. Já na tom mám velkou vinu, protože druhý gól padl po mojí chybě. Balón mi zůstal pod nohou a už s tím nešlo nic dělat. Mrzí mě to dvojnásob, protože vím, že mám zodpovědnost za celé mužstvo a padá to na moji hlavu,“ zpytoval svědomí kapitán Vacek.

Šanci na zázrak zhatila penalta

Šanci na zázrak pak přinesla penalta ještě na konci prvního poločasu, tu ale Dominique Simon trestuhodně zahodil, když jeho slabou střelu bez větších problémů lapil Aleš Mandous. „To jsou momenty, které rozhodují zápasy. Mohli jsme se do toho vrátit. Dominique byl určený, vzal na sebe zodpovědnost a nepovedlo se… Se*e se to,“ ulevil si Střihavka.

Krátce po přestávce pak přišel poslední úder. Centr Tomáše Ladry prošel celým pokutovým územím a obrana Pardubic jako by zamrzla a jen sledovala, jak míč doputoval až na zadní tyči, kde Solomon Jhon v klidu zvýšil na 3:0.

Po čtyřech zápasech mají Východočeši na kontě nula bodů a naprosto tristní skóre 0:12.

Na pozápasové tiskové konferenci tak přišla řeč i na pozici trenéra Střihavky. „Cítím velký tlak. Nemám hroší kůži a nikdy se mi nestalo, že bych takhle prohrával. Říkám si, čím to je, že když to předtím fungovalo, tak proč to teď nefunguje. Pořád mám pocit, že se věci musí otočit a chce to čas, než si to zase sedne. Hlavně nechci panikařit, to není v mojí povaze,“ uvědomuje si 44letý kouč vážnost situace.

Hráči ale podle všeho důvěru v realizační tým neztrácejí a jsou připravení bojovat. „Je mi líto trenérů. Jsou tady od rána do večera a snaží se. Kdybyste viděli tréninky a jejich práci… Nejvíc jsme v tom namočení my hráči. Do téhle složité situace jsme se dostali společně a musíme držet spolu, abychom se z toho zase dostali ven,“ zastal se trenéra kapitán Vacek.