Dva zájemci o fotbalové Pardubice, jedním český miliardář. Pitter: Nikdy neříkej nikdy

Podle redakčních zpráv je interes dvaačtyřicetiletého Tomáše Čupra o Pardubice dlouhodobější, ke kontaktu mělo dojít už loni v létě. Tehdy se měl rodák z Poličky a zakladatel Rohlík.cz, jenž byl v minulém roce podle žebříčku Forbes 29. nejbohatším Čechem s majetkem 14,5 miliard korun, poprvé dotazovat na detaily ohledně klubu a možné koupě.

„Akcionáři si řekli o více než sto milionů korun, což samozřejmě nikdy nikdo nedá,“ shodují se dva zdroje s podrobným vhledem do dění v klubu.

Na Čupra dostal od fanoušků konkrétní otázku na dálku v živém pondělním streamu i předseda představenstva Vladimír Pitter. „Já to řeknu takhle: v loňském roce nám přišly dvě pobídky. Nechávali jsme to být. Musí na to být dva, musí to mít hlavu a patu a musí to být pro obě strany zajímavé. U nás to není jen o penězích. Musíme vědět, kam klub bude směřovaný, co s ním bude. Oťukávání nás akcionáře vedla k přemýšlení, co je a co není možné. Třeba jednou bude vize taková, že klub prodáme. Nevím, uvidíme,“ odpověděl šéf Pardubic neurčitě.

Druhého zájemce přivedla finanční a investiční skupina CFIG, která je hlavním partnerem klubu, podle něhož se jmenuje i stadion. Vedení dostalo společnou nabídku tří nespecifikovaných subjektů, kterou představenstvo projednávalo. A neodmítlo ji, kontakt trvá dál a bude pokračovat.

„Jsme inteligentní, máme své podnikatelské aktivity. Pokud se najde zajímavý subjekt, budeme se o tom třeba bavit. Nejsme v žádné křeči, že bychom někoho hledali, ale nebudu říkat kategoricky ne. Vnímáme okolí a trh, nejsme takoví egoisti, abychom si říkali, že za každou cenu musíme klub držet,“ pokračoval Pitter. „Nikdy neříkej nikdy. Klub si nevede špatně, rok od roku roste rozpočet. Všechno je otázka nabídky a poptávky. S kolegy jsme si vědomi, čeho jsme dosáhli, jak dále posouvat klub a co by případně znamenala změna. Můžu říct, že se tomu nebráníme,“ dodal.

Čemu se však bránil, respektive co vyvrátil, byly spekulace fanoušků ohledně jednání s Jaroslavem Strnadem. Zbrojař z Chrudimi prý o vstupu do Pardubic nejednal. „K ničemu takovému nikdy nedošlo. Neregistrujeme zájem od této skupiny.“

Pitter zmínil, že rozpočet klubu aktuálně činí 151 milionů korun. Nevyhnul se ani dotazu na soudní spor, který spolumajitel vede. ČTK na konci března připomněla, že se spolupachateli čelí obžalobě z rozsáhlého krácení daní v marketingové firmě Remoex, a to ve výši nejméně 116 milionů korun. V případě prokázání viny mu hrozí pět až deset let vězení.

„Upřímně jsem očekával, že se nějaký dobrák najde a zmedializuje se to. Jsem exponovaná a zajímavá osoba,“ usmál se. „Už je to dvanáct let, kdy vznikl problém. Média to spojila s mou osobou, bylo to cílené. Bráním se a prokazuju nevinu. Věřím, že bude prokázána. Chápu, že je pro fanoušky nemilé si tuhle zprávu přečíst, ale beru to separátně. Netýká se to klubu. Mám své aktivity tak zabezpečené, že fotbalové Pardubice mohu podporovat,“ ubezpečil fanoušky Pitter.

Realizační tým v čele s hlavním koučem Davidem Střihavkou má podle něj i nadále důvěru.