Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Chance Liga pokračuje 28. kolem, jde do tuhého. Šlágrem kola byl duel Baníku se Spartou (1:1), zajímavé jsou ale i další zápasy. Slavia otočila duel s Hradcem Králové a vyhrála 2:1, Karviná stejným výsledkem uspěla v Olomouci a velmi zdramatizovala boj o elitní šestku. Do něj se hlásí i Liberec, který přehrál České Budějovice 2:0. V neděli hraje Plzeň se Slováckem, Jablonec jede do Teplic. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech zápasů na iSport.cz.