Zásek na letišti. Reprezentace kvůli počasí zůstala na Faerech, odletu se dočkala až v úterý
Jakoby ta noční můra s podtitulem „blamáž na Faerských ostrovech“ neměla konce. České reprezentaci se o den prodloužila, valná většina výpravy nemohla kvůli počasí v pondělí odcestovat do Prahy. To zkomplikovalo nejen rokování o novém trenérovi, ale i situaci hráčů, kteří se měli brzy hlásit v klubech. Národní tým odletěl z Faerských ostrovů nakonec až v úterý po jedenácté hodině.
V pondělí zhruba po páté hodině odpolední českého času bylo jasno. Mlha kolem ostrovů na severu Atlantiku nedovolí české reprezentaci v pondělí odletět. Dva letecké speciály měly ve 12 hodin zamířit do Prahy.
Zatímco jeden stroj už od rána čekal na krátké a specifické ranveji do kopce na to, až zmizí mlha, druhý dlouho kroužil nad Vágarem a nakonec nabral směr Oslo. Na zmíněnou ranvej je vycvičena jen hrstka pilotů - společnosti SAS (Scandinavian Airlines) a Atlantic Airways. Jakmile je horší počasí, jiné aerolinky mají smůlu.
Mediální partneři a další členové výpravy se informaci, že musejí svůj trip o den natáhnout, dozvěděli už dopoledne. Druhá výprava, ta s hráči, realizačním týmem a vedením FAČR, dlouho čekala, až se podmínky umoudří. Neumoudřily.
„Tým se vrací do Tórshavnu, kde přenocuje,“ psalo se v oficiálním komuniké asociace.
Pro samotné hráče šlo o velkou komplikaci, brzy se musí hlásit svým klubům na tréninku, někteří navíc mají složitou cestu. Například Ondřej Lingr byl už během poledne viditelně nervózní, aby stihl přestup na let do USA.
Výjimkou je kapitán Tomáš Souček, který už v pondělí ráno odletěl směr Paříž, odkud pokračoval do Londýna. Po vlastní trase cestoval i Lukáš Horníček z Bragy. Zbytek mančaftu si hořký pobyt na Faerech prodloužil a odletu se dočkal až v úterý před polednem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0