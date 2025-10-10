Česko - Ázerbájdžán 5:0. Lvíčata jsou dál stoprocentní, Mašek zazářil hattrickem
Dobrá práce, čeští fotbalisté do 21 let vyhráli v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy i třetí zápas, v Karviné porazili Ázerbájdžán 5:0. Tři branky vstřelil Lukáš Mašek, který ještě neproměnil penaltu, další góly si připsali Lukáš Ambros a David Planka. Příští zápas ve skupině B čeká tým trenéra Michala Bílka v úterý v Bulharsku.
„Lvíčata“ v úvodních zápasech porazila Skotsko 2:0 a poté zvítězila 2:1 v Gibraltaru. Favoritem skupiny je Portugalsko. Na šampionát, který v roce 2027 uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
|1.
|Česko
|3
|3
|0
|0
|9:1
|9
|2.
|Portugalsko
|2
|2
|0
|0
|7:0
|6
|3.
|Bulharsko
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|4.
|Skotsko
|3
|1
|0
|2
|12:4
|3
|5.
|Ázerbájdžán
|3
|0
|1
|2
|1:11
|1
|6.
|Gibraltar
|3
|0
|0
|3
|1:17
|0