Předplatné

Česko - Ázerbájdžán 5:0. Lvíčata jsou dál stoprocentní, Mašek zazářil hattrickem

Hráči české jednadvacítky se radují z gólu
Hráči české jednadvacítky se radují z góluZdroj: ČTK
Jedenáctka Lvíčat pro zápas s Ázerbájdžánem
Lukáš Mašek v utkání proti Ázerbájdžánu
Adam Ševínský v utkání proti Ázerbájdžánu
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Mládežnické výběry
Vstoupit do diskuse (7)

Dobrá práce, čeští fotbalisté do 21 let vyhráli v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy i třetí zápas, v Karviné porazili Ázerbájdžán 5:0. Tři branky vstřelil Lukáš Mašek, který ještě neproměnil penaltu, další góly si připsali Lukáš Ambros a David Planka. Příští zápas ve skupině B čeká tým trenéra Michala Bílka v úterý v Bulharsku.

„Lvíčata“ v úvodních zápasech porazila Skotsko 2:0 a poté zvítězila 2:1 v Gibraltaru. Favoritem skupiny je Portugalsko. Na šampionát, který v roce 2027 uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

KonecLIVE
50

1.Česko33009:19
2.Portugalsko22007:06
3.Bulharsko21104:14
4.Skotsko310212:43
5.Ázerbájdžán30121:111
6.Gibraltar30031:170

Vstoupit do diskuze (7)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů