Hradec je zase červený. Sportovní ředitel se neudržel, v tunelu se sápal na Vindahla

Hradecký funkcionář Jiří Sabou se sápal na brankáře Vindahla a viděl červenou kartu
Hradecký funkcionář Jiří Sabou se sápal na brankáře Vindahla a viděl červenou kartuZdroj: Koláž iSport.cz
Kolečko hráčů Sparty po druhém inkasovaném gólu
Peter Vindahl sbírá centr v zápase proti Hradci Králové
Mick van Buren utíká Asgeru Sörensenovi
Vladimír Darida se raduje ze své třetí branky v sezoně
Trenér Hradce Králové David Horejš během utkání se Spartou
18
Jiří Fejgl
Chance Liga
Snad už to ani - bohužel pro Východočechy - nepřekvapí, že fotbalový Hradec Králové bude mít po ligovém duelu v zápise zanesenou červenou kartu. V ročníku se to před střetem se Spartou, výroční nedělí pro černobílý klub, stalo třikrát. Další čárka do seznamu přišla i při zápase s Letenskými, tentokrát se neudržel sportovní ředitel Jiří Sabou.

Jakési pnutí mezi brankářem Sparty Peterem Vindahlem a hradeckou lavičkou bylo znát už během prvního poločasu. Dánský čahoun se pustil do rozepře s trenérem Davidem Horejšem, slovní spor však trval jen pár okamžiků. Pak už se pánové otočili každý na jinou stranu a byl klid.

Jenže ten nevydržel dlouho. Když začínala přestávka, tak se v tunelu střetl Vindahl se sportovním ředitelem Jiřím Sabou. Hradecký funkcionář se na něj sápal, proto viděl červenou kartu.

Na konci pauzy pak nakvašené proběhl tiskovým střediskem a rychle zmizel.

Sabou je známý svou výbušností, ostatně takový býval už jako hráč. Ve 253 ligových startech nasbíral čtyři vyloučení a pětašedesát žlutých karet. Také jako hradecký bafuňář byl několikrát napomínán.

Nezapomenutelná byla chvíle z listopadu minulého roku, kdy mu chtěl sudí Jan Beneš ukázat kartu na konci střetnutí se Slavií. Sabou však bleskově zmizel do zázemí Malšovické arény, a proto byl podle pravidel sankcionován kouč Horejš. Ten pak nesměl v dalším kole na lavici, v Liberci scházel, protože šlo o jeho čtvrtou žlutou v sezoně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta761016:719
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Dukla81437:107
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko81254:105
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

