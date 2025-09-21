ONLINE: Dukla - Bohemians 0:0. Kdo uspěje v malém pražském derby?
Po sobotním programu 9. kola Chance Ligy se do čela tabulky minimálně na den vrací Sparta. Letenští zvládli šlágr kola proti Plzni, výhru 2:1 zařídil z penalty Veljko Birmančevič. Jablonec vyhrál v Karviné 2:1. Tři body slaví také Hradec Králové, který uspěl na hřišti Zlína 2:1. Pardubice ani na osmý pokus nevyhrály. Nedělní program otevírá souboj Dukly s Bohemians, Slavia bude hrát v Liberci. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání.
Základní část - 2025/2026
Sparta - Plzeň 2:1
Sparta ve šlágru porazila doma po obratu Plzeň 2:1. Všechny góly padly až po změně stran. Viktoria vedla na vyprodané Letné po brance Matěje Vydry, za domácí krátce nato srovnal John Mercado. V 76. minutě dostal plzeňský Vydra červenou kartu a z nařízené penalty rozhodl Veljko Birmančevič.
Karviná - Jablonec 1:2
Jablonec zvítězil v Karviné 2:1, udržel neporazitelnost v sezoně a přinejmenším do večerního zápasu Sparty s Plzní poskočil do čela tabulky. Cestu ke čtvrté výhře v soutěži po sobě otevřel Severočechům už v páté minutě Martin Cedidla a střídající Antonín Růsek přidal druhý gól. Dávid Krčík z penalty pět minut před koncem už jen snížil. Slezané počtvrté z posledních pěti kol nebodovali a v neúplné tabulce jsou sedmí.
Pardubice - Slovácko 1:1
Pardubice remizovaly doma se Slováckem 1:1 a ani na osmý pokus neukončily čekání na premiérové vítězství. Hosty poslal do vedení ve 42. minutě Alan Marinelli, v 56. minutě srovnal střídající Abdullahi Tanko. Východočeši zůstali v neúplné tabulce poslední se třemi body, mají ale k dobru dohrávku s Baníkem.
Olomouc - Teplice 0:0
Olomouc nepotvrdila roli favorita a remizovala s Teplicemi bez branek. Ve vzájemných soubojích v nejvyšší soutěži po čtyřech zápasech nezvítězil domácí tým. Sigma dvakrát trefila brankovou konstrukci, hosty několikrát vychytal gólman Jan Koutný. Hanáci udrželi domácí neporazitelnost v sezoně, Tepličtí posedmé za sebou nezvítězili, v posledních dvou duelech nicméně remizovali.
Zlín - Hradec Králové 1:2
Hradec Králové vyhrál ve Zlíně 2:1 a připravil mu první domácí porážku v sezoně. Hosty poslal do vedení v sedmé minutě Tom Slončík, druhý gól přidal ve 28. minutě František Čech. Ještě do přestávky snížil Michal Cupák. Hradec poprvé v ligové sezoně zvítězil venku a v posledních čtyřech kolech získal 10 bodů. Zlínský nováček v lize potřetí za sebou nevyhrál.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu