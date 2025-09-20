Pardubice stále bez výhry. Střihavka: Jsme zklamaní, tlak cítím. Přijde změna?
Ani osmý pokus nevyšel a Pardubice jako poslední tým v Chance Lize stále čekají na první výhru v sezoně. Proti Slovácku byly jednoznačně aktivnějším týmem, ale tolik potřebnou výhru znovu nedoručily a záchranářský souboj skončil remízou 1:1. „Pokud nejsou výsledky, je otázka o mojí pozici na místě. Tlak cítím každý zápas. Rád bych tu byl co nejdéle, ale pokud to nedopadne, nedá se nic dělat,“ uvědomuje si kritickou situaci trenér David Střihavka.
Velké investice v úplném závěru přestupového období zatím tolik potřebné vítězství nepřinesly a pěkná hra ani optický tlak nestačí. Pardubice zkrátka potřebují okamžitě začít sbírat body.
„Musíme se chovat jako krizový management. Zvládnout zápasy výsledkově, ať se děje, co se děje. Nekoukat na nějakou krásu,“ připomínal už před zápasem v rozhovoru pro iSport kouč Střihavka. Proti Slovácku se to ovšem znovu úplně nepovedlo.
Herní převahu si jeho tým vytvořil. Držení míče si Pardubice užívaly 67 procent času, ale první výhru v sezoně znovu nevydolovaly. „Jsme zklamaní. Očekávání bylo velké, protože z pohledu tabulky i sebevědomí šlo o důležité utkání,“ smutnil trenér.
Chtěli jsme dostat do hry rychlostní hráče
Velká rána přišla těsně před přestávkou a i přes snahu a úvodní nápor nakonec odcházeli „perníkáři“ do šatny s mankem. Devatenáctiletý stoper Mikuláš Konečný si obvykle na balonu počíná velmi sebevědomě a hraje na riziko, tentokrát mu to ale nevyšlo. Na polovině hřiště vyřešil lehkou situaci příšerně a poslal do samostatného úniku Alana Marinelliho, který po krkolomné otočce se štěstím procedil míč za záda Jáchyma Šeráka.
„On je sám na sebe naštvaný asi nejvíc. Tyhle věci nesmí dělat, protože nás to posílá do nevýhodného stavu a pak na vás dolehne tíha zápasu,“ líčil zklamaný trenér.
„Vypracované tutové šance Šery vychytal, a pak dostaneme gól z největší cypoviny,“ doplnil ohledně hloupého gólu útočník Daniel Smékal, který tuto situaci sledoval ještě z lavičky.
Hned o poločase ukázal trenér Střihavka právě na něj a ofenzivu posílil také Abdullahi Tanko a dvojitá změna vyšla dokonale. Už po deseti minutách společného pobytu na hřišti přinesla vyrovnání právě jejich společná kombinace.
Do strany si za obranu zaběhl Smékal a poslal prudký míč skrz malé vápno, který do prázdné kasy uklidil právě Tanko. „Dostal jsem trochu víc času a napálil jsem míč mezi obranu a gólmana, přesně tak, jak jsem chtěl a Tanky to skvěle zavřel na zadní tyči,“ popisoval klíčovou vyrovnávací trefu jeden z nováčků v týmu.
„Chtěli jsme dostat do hry rychlostní hráče. Byla to přirozená reakce na nepříznivý výsledek a povedla se jim tahle krásná akce. Takových tam ale mělo být ještě několik a je škoda, že jsme to nakonec nezvládli,“ pokračoval Střihavka.
Tlak domácích nepolevoval, ale žádná stoprocentní šance z něj už nevyplynula, takže si oba týmy body rozdělily. „Strašně bych si přál, abychom spolu mohli slavit, ale znovu se to nestalo. Jsme zklamaní. Věřili jsme, že to dneska dotáhneme. Kvůli fanouškům mě to mrzí, protože si zaslouží, abychom jim udělali radost výhrou,“ dodal kouč.
Jeho tým tak zůstává na posledním místě tabulky se ziskem pouhých tří bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|2
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|3
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu