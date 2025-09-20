Předplatné

Pardubice stále bez výhry. Střihavka: Jsme zklamaní, tlak cítím. Přijde změna?

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Slovácko 1:1. Východočeši ani na osmý pokus nevyhráli
Trenér Pardubic David Střihavka v utkání proti Slovácku
Pardubický záložník Divine Teah brání Gigliho Ndefeho ze Slovácka
Patrik Blahút ze Slovácka ve skluzu odehrává míč před Robim Saarmou
Fotbalisté Slovácka se radují z úvodní branky utkání na hřišti Pardubic, kterou zařídil Alan Marinelli
Kapitán Slovácka Michal Trávník se snaží pokrýt míč před Giannisem-Fivosem Botosem z Pardubic
Brankář Milan Heča ze Slovácka sleduje míč mířící vedle jeho levé tyče
8
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Ani osmý pokus nevyšel a Pardubice jako poslední tým v Chance Lize stále čekají na první výhru v sezoně. Proti Slovácku byly jednoznačně aktivnějším týmem, ale tolik potřebnou výhru znovu nedoručily a záchranářský souboj skončil remízou 1:1. „Pokud nejsou výsledky, je otázka o mojí pozici na místě. Tlak cítím každý zápas. Rád bych tu byl co nejdéle, ale pokud to nedopadne, nedá se nic dělat,“ uvědomuje si kritickou situaci trenér David Střihavka.

Velké investice v úplném závěru přestupového období zatím tolik potřebné vítězství nepřinesly a pěkná hra ani optický tlak nestačí. Pardubice zkrátka potřebují okamžitě začít sbírat body.

„Musíme se chovat jako krizový management. Zvládnout zápasy výsledkově, ať se děje, co se děje. Nekoukat na nějakou krásu,“ připomínal už před zápasem v rozhovoru pro iSport kouč Střihavka. Proti Slovácku se to ovšem znovu úplně nepovedlo.

Herní převahu si jeho tým vytvořil. Držení míče si Pardubice užívaly 67 procent času, ale první výhru v sezoně znovu nevydolovaly. „Jsme zklamaní. Očekávání bylo velké, protože z pohledu tabulky i sebevědomí šlo o důležité utkání,“ smutnil trenér.

Chtěli jsme dostat do hry rychlostní hráče

Velká rána přišla těsně před přestávkou a i přes snahu a úvodní nápor nakonec odcházeli „perníkáři“ do šatny s mankem. Devatenáctiletý stoper Mikuláš Konečný si obvykle na balonu počíná velmi sebevědomě a hraje na riziko, tentokrát mu to ale nevyšlo. Na polovině hřiště vyřešil lehkou situaci příšerně a poslal do samostatného úniku Alana Marinelliho, který po krkolomné otočce se štěstím procedil míč za záda Jáchyma Šeráka.

„On je sám na sebe naštvaný asi nejvíc. Tyhle věci nesmí dělat, protože nás to posílá do nevýhodného stavu a pak na vás dolehne tíha zápasu,“ líčil zklamaný trenér.

„Vypracované tutové šance Šery vychytal, a pak dostaneme gól z největší cypoviny,“ doplnil ohledně hloupého gólu útočník Daniel Smékal, který tuto situaci sledoval ještě z lavičky.

Hned o poločase ukázal trenér Střihavka právě na něj a ofenzivu posílil také Abdullahi Tanko a dvojitá změna vyšla dokonale. Už po deseti minutách společného pobytu na hřišti přinesla vyrovnání právě jejich společná kombinace.

Do strany si za obranu zaběhl Smékal a poslal prudký míč skrz malé vápno, který do prázdné kasy uklidil právě Tanko. „Dostal jsem trochu víc času a napálil jsem míč mezi obranu a gólmana, přesně tak, jak jsem chtěl a Tanky to skvěle zavřel na zadní tyči,“ popisoval klíčovou vyrovnávací trefu jeden z nováčků v týmu.

„Chtěli jsme dostat do hry rychlostní hráče. Byla to přirozená reakce na nepříznivý výsledek a povedla se jim tahle krásná akce. Takových tam ale mělo být ještě několik a je škoda, že jsme to nakonec nezvládli,“ pokračoval Střihavka.

Tlak domácích nepolevoval, ale žádná stoprocentní šance z něj už nevyplynula, takže si oba týmy body rozdělily. „Strašně bych si přál, abychom spolu mohli slavit, ale znovu se to nestalo. Jsme zklamaní. Věřili jsme, že to dneska dotáhneme. Kvůli fanouškům mě to mrzí, protože si zaslouží, abychom jim udělali radost výhrou,“ dodal kouč.

Jeho tým tak zůstává na posledním místě tabulky se ziskem pouhých tří bodů.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec963014:621
2Slavia862018:620
3Sparta861117:919
4Plzeň843116:715
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů