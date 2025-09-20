Předplatné

SOUHRN: Jablonec jde po další výhře do čela. Slaví i Hradec, Pardubice remizovaly

Martin Šviderský ze Slovácka a Vojtěch Patrák z Pardubic bojují o míč
Martin Šviderský ze Slovácka a Vojtěch Patrák z Pardubic bojují o míčZdroj: ČTK / Taneček David
Hradečtí fotbalisté se radují z gólu do sítě Zlína, který vstřelil František Čech
Brankář Milan Heča ze Slovácka sleduje míč mířící vedle jeho levé tyče
Souboj mezi zlínským Janem Kalabiškou a Jurajem Chvátalem z Hradce Králové
Kapitán Slovácka Michal Trávník se snaží pokrýt míč před Giannisem-Fivosem Botosem z Pardubic
Zlínský obránce Jakub Černín předskočil v souboji Adama Vlkanovu z Hradce Králové
Fotbalisté Slovácka se radují z úvodní branky utkání na hřišti Pardubic, kterou zařídil Alan Marinelli
Hradecký záložník Tom Slončík se pokouší přejít přes Antonína Křapku ze Zlína
12
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Šlágr 9. kola Chance Ligy? Jednoznačně duel mezi Spartou a Plzní, který se hraje v sobotu od 18 hodin (ONLINE přenos sledujte ZDE >>>). Už odpoledne se nicméně odehrály úvodní čtyři duely. Jablonec vyhrál v Karviné 2:1 a minimálně do večera se dostal do čela tabulky! Tři body slaví také Hradec Králové, který uspěl na hřišti Zlína 2:1. Pardubice ani na osmý pokus nevyhrály, doma se rozešly se Slováckem nerozhodně 1:1. A duel mezi Olomoucí a Teplicemi skončil bez branek.

Karviná - Jablonec 1:2

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Pardubice - Slovácko 1:1

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Olomouc - Teplice 0:0

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Zlín - Hradec Králové 1:2

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Základní část - 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
12Detail
LIVE
00Detail
LIVE
12Detail
LIVE
11Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec963014:621
2Slavia862018:620
3Sparta861117:919
4Plzeň843116:715
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů