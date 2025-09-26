Plzeň mění majitele! Kupuje ji miliardář Strnad, Šádek zůstává na svých pozicích
Novým většinovým majitelem fotbalové Viktorie Plzeň se stal miliardář Michal Strnad. Jeden z nejbohatších Čechů odkoupil západočeský klub od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Předsedou představenstva a generálním ředitelem zůstává Adolf Šádek, který si stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu. O prodeji jako první informoval web E15, k transakci rovněž směřovaly informace webu iSport.
O vstupu nového majitele se spekulovalo delší dobu. Třiatřicetiletý Strnad vlastní zbrojařský holding CSG a podle květnového žebříčku nejbohatších Čechů časopisu Forbes je na čtvrtém místě. Podle týdeníku Euro je dokonce nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 330 miliard korun. Viktorii odkoupil prostřednictvím své společnosti Palatua, jejíž je jediným vlastníkem.
„Viktoria Plzeň je klub s bohatou historií a obrovským významem pro město Plzeň i celý region. Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl. Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů,“ řekl Strnad.
Skupina FCVP GmbH prodala svůj většinový podíl po dvou letech od vstupu do klubu. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Západočeši zdůraznili, že se jedná o Strnadovu soukromou investici, Viktoria Plzeň tedy nebude součástí skupiny CSG.
„Jsem šťastný, že Viktoria Plzeň získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny právě v České republice. Je před námi řada obrovských výzev, na které se společně těšíme. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu!“ uvedl Šádek.
Strnad se těší na spoluprácí se Šádkem
„Společně s novým akcionářem a s Adolfem Šádkem budeme dál strategicky rozvíjet Viktorii Plzeň s jasným zaměřením na systematickou péči o talenty a ekonomickou udržitelnost. Moc mne těší, že tak můžeme navázat na předchozí progresivní období a děláme další krok pro úspěšnou budoucnost klubu,“ přidal Dellenbach, jenž zůstává v klubovém představenstvu.
Strnad chce klást důraz i na rozvoj mládežnické akademie. Zároveň se těší na spolupráci se Šádkem, jenž stojí za vzestupem klubu v posledních letech. „Adolfa Šádka si osobně vážím. Je jeho zásluhou, že se Viktoria Plzeň dostala z krizové situace, ve které se nacházela před třemi roky. Právě on má nadále plnou odpovědnost za management a další rozvoj klubu bez ohledu na změnu majoritního vlastníka,“ dodal nový majitel, jehož skupina CSG se nedávno stala generálním partnerem Českého olympijského týmu.
Plzeň získala od roku 2011 šest ligových titulů a pravidelně se prosazuje i v evropských pohárech. Čtyřikrát se probojovala do hlavní fáze Ligy mistrů a loni došla až do čtvrtfinále Konferenční ligy. Aktuální čeští vicemistři hrají v této sezoně Evropskou ligu, v úvodním duelu ve čtvrtek remizovali 1:1 na hřišti Ferencvárose.
Silného majitele v podobě jednoho z nejbohatších Čechů nyní mají všechny tři největší tuzemské fotbalové kluby. Spartu vlastní Daniel Křetínský a Slavii Pavel Tykač, tedy druhý a pátý v žebříčku Forbes.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu