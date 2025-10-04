ONLINE: Liberec - Bohemians 0:0. Pardubice mají první výhru, Teplice porazily oslabenou Duklu

Předplatné

Fotbalová Chance Liga pokračuje 11. kolem, jehož vrcholem je nedělní derby. Hned start víkendu nabídl zajímavé výsledky. Pardubice doma překvapily Karvinou a zvítězily 2:1, Dukla, která dohrávala v desíti, padla 1:3 s Teplicemi. Vrcholem sobotního programu je duel mezi Slovanem Liberec a Bohemians. ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na iSportu.

Mladá Boleslav - Slovácko 0:0

Mladá Boleslav remizovala doma se Slováckem bez branek. Středočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nevyhráli, mají ale k dobru odložený duel s Bohemians 1905. Celek z Uherského Hradiště čeká na tříbodový zisk dokonce už šest kol. Vzájemný duel skončil remízou potřetí za sebou.

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Slovácko 0:0. Třetí vzájemná remíza v řadě, čekání na výhru se prodloužilo • isportTV

Pardubice - Karviná 2:1

Pardubice porazily doma po obratu Karvinou 2:1. Hosté vedli zásluhou Dávida Krčíka, po změně stran ale srovnal Vojtěch Patrák a otočku dokonal střídající Abdullahi Tanko. Východočeši jako poslední tým v sezoně nejvyšší soutěže poprvé zvítězili, přesto zůstali na dně tabulky, byť se bodově dotáhli na pražskou Duklu a Slovácko.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice – Karviná 2:1. První výhra domácích v sezoně, v závěru rozhodl Tanko • isportTV

Dukla - Teplice 1:3

Teplice zvítězily v Praze nad Duklou v přesilovce 3:1 a připsaly si druhou výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Skóre otevřel domácí Marcel Čermák, těsně před pauzou srovnal Michal Bílek. Domácí ve druhé půli dohrávali bez vyloučeného kapitána Jana Peterky, početní převahu využili Matyáš Kozák a střídající Benjamin Nyarko.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla – Teplice 1:3. Hosté dokonali obrat po přestávce, Peterka byl vyloučen • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Liberec1043315:1315
7Karviná1150617:1615
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

