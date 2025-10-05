Předplatné

ONLINE: Sparta - Slavia 1:1. Vyrovnání v nastavení poločasu! Trefil se Rrahmani

Albion Rrahmani srovnal na 1:1 v šesté minutě nastavení prvního poločasu
Trenéři Brian Priske a Jindřich Trpišovský během 315. derby pražských S
Jakub Markovič naskočil v brance Slavie i do derby na Letné
Sparťanský brankář Peter Vindahl sbírá míč před dobíhajícím Ivanem Schranzem
Matěj Ryneš a Tomáš Vlček viděli žluté karty za vzájemnou rozmíšku
Slávistická lavička v čele s Jindřichem Trpišovským chtěla druhou žlutou kartu pro Patrika Vydru
33
Chance Liga zažívoá vrchol podzimní části sezony, Sparta v závěrečném zápase 11. kola hraje v pražském derby proti Slavii. Letenští hájí vedení v tabulce a v případě vítězství mohou obhájci titulu z Edenu odskočit už na rozdíl čtyř bodů. Červenobílí se naopak pokusí udržet pozici jednoho ze dvou neporažených celků soutěže, z posledních šesti ligových derby prohráli jediné. Skóre otevřel v 15. minutě Vasil Kušej, v nastavení prvního poločasu vyrovnal Albion Rrahmani. Derby sledujte od 18.30 ONLINE na webu iSport.

11

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

