Mladá Boleslav - Karviná 2:4. Pardubice remizovaly ve Zlíně, Slovácko je poslední

Zleva brankář Stanislav Dostál ze Zlína, zprava radující se hráči Pardubic
Zleva brankář Stanislav Dostál ze Zlína, zprava radující se hráči PardubicZdroj: Uhlíř Patrik/ČTK
13. kolo první fotbalové ligy: FC Zlín - FK Pardubice, 25. října 2025.
Zprava Michal Cupák ze Zlína a Samuel Šimek z Pardubic
13. kolo první fotbalové ligy: FC Zlín - FK Pardubice, 25. října 2025
Zleva Jakub Kolář ze Zlína, zprava brankář Stanislav Dostál ze Zlína
Radost fotbalistů Zlína v utkání s Pardubicemi
Trenér Zlína Bronislav Červenka v zápase proti Pardubicím
Radost hráčů Karviné z gólu proti Mladé Boleslavi
Chance Liga
Je tu další víkend a s ním i další nálož Chance Ligy. Karviná zvítězila na hřišti Mladé Boleslavi 4:2, záchranářský souboj lépe zvládla Dukla proti Slovácku. V 18:00 je pak na programu severočeské derby mezi Libercem a Jabloncem. ONLINE přenos sledujte na webu iSport.

 

 

 

 

Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Zlín1355316:1420
5Plzeň1254321:1319
6Karviná1361622:1919
7Olomouc1254310:719
8Liberec1245316:1417
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

