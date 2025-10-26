Předplatné

ONLINE: Plzeň - Baník 0:0. Po senzaci v Římě dal Hyský šanci Kabongovi a Doskimu

Karel Spáčil se raduje z branky proti Malmö
Karel Spáčil se raduje z branky proti MalmöZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Karel Spáčil se raduje z branky proti Malmö
Fotbalisté Plzně se radují z branky Rafia Durosinmiho proti Malmö
Emotivní trenér Plzně Martin Hyský
Zlínský Cletus Nombil v utkání proti Baníku Ostrava
Vladimír Darida z Hradce Králové a Jiří Boula z Baníku v souboji o míč
Kouč Tomáš Galásek při své premiéře na lavičce Baníku
Plzeň se po senzační výhře v Římě vrací na ligovou scénu. V utkání 13. kola vítá na domácím hřišti Baník. V české nejvyšší soutěži můžou svěřenci kouče Martina Hyského bodovat potřetí za sebou, družina nového šéfa lavičky Ostravanů Tomáše Galáska naopak ale musí zabrat, nyní se nachází až na čtrnáctém místě v tabulce. Utkání na západě Čech začíná v 18.30 a vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Olomouc1355310:720
5Zlín1355316:1420
6Plzeň1254321:1319
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

