Shrnutí 19. kola iSport Fantasy: Před zimní pauzou dominovali hráči Pardubic a Zlína

SESTŘIH: Baník – Pardubice 1:4. Třetí výhra Východočechů v řadě, Ostrava přezimuje na předposledním místě • Zdroj: isportTV
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Poslední zápasy roku 2025 přinesly Trenérům radost. S průměrným ziskem 37 bodů se totiž jednalo o nejproduktivnější kolo za posledních jedenáct víkendů. A to i přesto, že nejproduktivnějšího hráče 19. kola měli ve svém týmu pouze dva manažeři. Pardubice a Zlín mají v ideální jedenáctce trojité zastoupení.

Ideální sestava

Do ideální jedenáctky kola se poprvé dostala pětice fotbalistů: Florian Wiegele, Václav Jemelka (oba Viktoria Plzeň), Jason Noslin (Pardubice), Stanislav Petruta (Zlín) a Filip Vecheta (Pardubice).

Zmíněný Petruta ze Zlína o víkendu zazářil hattrickem proti Olomouci a zapsal excelentních 18 bodů. Stal se nejproduktivnějším hráčem kola. V týmu zlínského záložníka měly ovšem pouze dva týmy.

Už počtvrté se do nejlepší sestavy kola dostal Tomáš Chorý, který proti Jablonci nasbíral vynikajících 14 bodů. Třetí zápis v ideální jedenáctce zaznamenali Emmanuel Ayaosi a Stanley Kanu.

Hodnota ideální sestavy činila 67,6 milionu a dohromady získala 118 bodů.

Popularita

Nejnakupovanějším hráčem týdne byl Vladimír Darida z Hradce Králové, který tentokrát ale Trenérům radost nepřinesl. Proti Mladé Boleslavi zapsal pouze dva body. Dalšími nejvíce nakupovanými hráči byli Lukáš Provod a Tom Slončík.

Naopak nejprodávanějším fotbalistou byl opět podle očekávání Vasil Kušej ze Slavie, kterého prodalo dalších 577 manažerů. Jeho popularita tak klesla na 50 %. Dalšími nejprodávanějšími hráči byli Emmanuel Uchenna a Veljko Birmančevič ze Sparty.

Zimní pauza

Tým iSport Fantasy vám přeje krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce.

Fotbalová liga pokračuje 31. ledna. Novinky z iSport Fantasy však můžete očekávat už od poloviny ledna. A můžeme naznačit, že pokud nejste spokojeni se svým bodovým ziskem z podzimní části, rozhodně neztrácejte naději – nová příležitost už je na cestě.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

