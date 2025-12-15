Shrnutí 19. kola iSport Fantasy: Před zimní pauzou dominovali hráči Pardubic a Zlína
Poslední zápasy roku 2025 přinesly Trenérům radost. S průměrným ziskem 37 bodů se totiž jednalo o nejproduktivnější kolo za posledních jedenáct víkendů. A to i přesto, že nejproduktivnějšího hráče 19. kola měli ve svém týmu pouze dva manažeři. Pardubice a Zlín mají v ideální jedenáctce trojité zastoupení.
Ideální sestava
Do ideální jedenáctky kola se poprvé dostala pětice fotbalistů: Florian Wiegele, Václav Jemelka (oba Viktoria Plzeň), Jason Noslin (Pardubice), Stanislav Petruta (Zlín) a Filip Vecheta (Pardubice).
Zmíněný Petruta ze Zlína o víkendu zazářil hattrickem proti Olomouci a zapsal excelentních 18 bodů. Stal se nejproduktivnějším hráčem kola. V týmu zlínského záložníka měly ovšem pouze dva týmy.
Už počtvrté se do nejlepší sestavy kola dostal Tomáš Chorý, který proti Jablonci nasbíral vynikajících 14 bodů. Třetí zápis v ideální jedenáctce zaznamenali Emmanuel Ayaosi a Stanley Kanu.
Hodnota ideální sestavy činila 67,6 milionu a dohromady získala 118 bodů.
Popularita
Nejnakupovanějším hráčem týdne byl Vladimír Darida z Hradce Králové, který tentokrát ale Trenérům radost nepřinesl. Proti Mladé Boleslavi zapsal pouze dva body. Dalšími nejvíce nakupovanými hráči byli Lukáš Provod a Tom Slončík.
Naopak nejprodávanějším fotbalistou byl opět podle očekávání Vasil Kušej ze Slavie, kterého prodalo dalších 577 manažerů. Jeho popularita tak klesla na 50 %. Dalšími nejprodávanějšími hráči byli Emmanuel Uchenna a Veljko Birmančevič ze Sparty.
Zimní pauza
Tým iSport Fantasy vám přeje krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce.
Fotbalová liga pokračuje 31. ledna. Novinky z iSport Fantasy však můžete očekávat už od poloviny ledna. A můžeme naznačit, že pokud nejste spokojeni se svým bodovým ziskem z podzimní části, rozhodně neztrácejte naději – nová příležitost už je na cestě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu