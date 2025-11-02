Slavia proti Baníku: funkční duo CH+CH, šňůra Markoviče i 12 marných rohů Ostravanů
V prvním poločase prodloužení střeleckého trápení, ve druhé půli radost. Slavia konečně ukončila ligovou sérii bez vstřelené branky a omlazený Baník porazila ve 14. kole Chance Ligy 2:0. Ale nebylo to zadarmo, i Ostravané ukázali sympatickou snahu. Proč se nepromítla do bodového zisku? A co všechno utkání celků z naprosto opačných konců tabulky ukázalo?
Dvě věže fungují
Trable v ofenzivě Slavie jsou pryč. V lize čekala Slavia na branku přes 300 minut, a proti Baníku sáhl realizační tým „sešívaných“ ke změně. Na lavičce zůstal nejproduktivnější hráč Vasil Kušej a poprvé v sezoně se vedle sebe od začátku postavili Mojmír Chytil a Tomáš Chorý. Tenhle tah vyšel.
Slavia se směrem dopředu jasně zvedla, branku Baníku ohrozila osmi střelami a šance s celkovou hodnotu 2,32 očekávaných gólů, z čehož pramenily i dva rozhodující zásahy.
„Měli jsme vyhrát daleko větším rozdílem. Šancí jsme měli víc a o výsledku mělo být jasno dřív,“ mrzelo kouče Trpišovského. Důležitou druhou branku přitom vsítil Chytil, který se v ligové sestavě objevil po delší době a byl nejnebezpečnějším mužem v červenobílém.
310 – Tolik minut čekala Slavia na ligový gól, než střeleckou smůlu protrhla hlavička Tomáše Vlčka.
Sebevědomý Markovič
Mezi slávistické tři tyče se čtyřiadvacetiletý brankář postavil pošesté v řadě a udržel pátou nulu. To je přímo znamenitá vizitka. A byť před ním trojice obránců funguje výtečně, čistá konta rozhodně nejsou zadarmo. Čelil za tu dobu 14 střelám, za záda pustil jen zakončení Albiona Rrahmaniho.
Proti Ostravanům to dlouho vypadalo na nudný zápas, nakonec se ale zapotil – proti Davidu Plankovi zasáhl z bezprostřední blízkosti výtečně. „Marky nám pomohl ve všech těžkých zápasech, zavřel branku,“ chválil Trpišovský. Byť nohama stále není perfektní (přesnost přihrávek má pod 80 %), jeho sebevědomí by mu mělo zajistit i základní sestavu proti Arsenalu. Byť uzdravený Jindřich Staněk mu už zase dýchá na krk… Pak přijde utkání v Plzni. Kdyby do něj Markovič naskočil a udržel nulu, dostane se už přes obdivuhodnou hranici 400 minut v lize bez inkasovaného gólu.
336 – Tolik minut činí ligová série Jakuba Markoviče bez inkasovaného gólu
Zahozené ostravské rohy
Outsider na venkovním hřišti chce vždy spoléhat na standardní situace a těchto příležitostí měl Baník výrazně víc, než před zápasem doufal. Slavia povolila hostům hned dvanáct rohových kopů, ale všechny ustála s přehledem. Baník si nevytvořil žádnou nebezpečnější šanci. „Gól nemůžeme dát. Šance si vytváříme, ale sami nevěříme tomu, že nějakou branku dáme,“ mrzelo trenéra Tomáše Galáska.
Za kvalitní obranu je potřeba pochválit také vysoké stožáry v obraně Slavie, kterým se tato zkouška určitě bude hodit na těžký úterní duel, kdy do Edenu přijedou největší světoví experti na standardní situace – Arsenal.
12 – Tolik rohových kopů měl k dispozici Baník. Nepramenila z nich však žádná větší šance.
Zajímavý i křehký diamant
V kolonce bodů i gólů má nulu, ale Baník Tomáše Galáska začíná získávat tvář. Především díky málo vídanému rozestavení 4-1-2-1-2, takzvaném diamantu. To v českém ale i evropském fotbale už volí málokdo. Duel v Edenu odhalil silné i stinné stránky. Pozitiva? „Čtyři střeďáci nám dělali problém,“ zmínil Jindřich Trpišovský v televizním rozhovoru jeden z důvodů, proč Slavia čekala na první střelu na bránu přes půl hodiny.
Co je ale slabinou systému? Absence hry v křídelních prostorech. Tu totiž ve velmi úzké formaci zaměřené na přečíslení středu musí obstarávat prakticky výhradně krajní beci, které měl čas od času doplnit Dennis Owusu. Z trojice hráčů ale vyšel zápas jen mladíkovi Bewenemu. Slavia v rozestavení 3-4-3 zastihla Baník až příliš často v defenzivní fázi na krajích v podčíslení a těžila z toho – právě po ztrátě levého beka Eldara Šehiče padl gól na 2:0.
0,7 – Takový je průměr bodů na utkání Baníku pod Tomášem Galáskem. Výhru naposledy slavil 7. května 2022
Noví wingbeci? Moses ano, Sanyang ne
Vzhledem k náročnému programu a četným zdravotním komplikacím složil realizační tým Slavie už jedenáctý pár krajních obránců, nebo chcete-li wingbeků. A to počítáme jen dvojice ze základní sestavy. Co ukázalo poslední duo Moses–Sanyang?
Začněme pozitivně. Nigerijec si na nezvyklé pozici na pravé straně hřiště vedl dobře a znovu dokázal, že jeho nasazování v této roli má smysl. Naopak Youssoupha Sanyang kazil v útoku, do obrany několikrát zaspal a patřil k nejhorším na place. „Urazil velký kus cesty a bude to ještě běh na delší trať. Bude se zlepšovat. Tentokrát ho musím pochválit za dobré rozhodování, byl to jeho nejlepší výkon,“ zastal se mladíka Trpišovský.
11 – Tolik párů krajních obránců už vyzkoušela Slavia v aktuální sezoně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu