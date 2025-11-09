Předplatné

SESTŘIH: Sparta - Teplice 2:2. Další ligová ztráta Letenských, Vydra zachránil jen bod

SESTŘIH: Sparta - Teplice 2:2. Další ligová ztráta Letenských, Vydra zachránil jen bod • Zdroj: isport.cz
Zklamaní sparťané po remíze s Teplicemi
Spartě zápas s Teplicemi nevyšel ideálně
Děkovačka zklamaných sparťanů po remíze s Teplicemi
Realizační tým Sparty na děkovačce po remíze s Teplicemi
Veljko Birmančevič v utkání s Teplicemi
Emotivní závěr zápasu Sparta - Teplice
19
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalisté Sparty v utkání 15. ligového kola doma jen remizovali s Teplicemi 2:2. Letenští se před večerním šlágrem mezi Plzní a Slavií vrátili do čela neúplné tabulky jen o skóre před Jabloncem. Pražané šli do vedení díky vlastnímu gólu Daniela Marečka, za hosty vyrovnal Dalibor Večerka a po přestávce otočil skóre Matěj Radosta. Střídající Patrik Vydra rozhodl o dělbě bodů.

Letenští ve čtvrtek remizovali v Konferenční lize doma s Čenstochovou 0:0 a vyhráli jediné z posledních sedmi soutěžních utkání. V nejvyšší soutěži zvítězili v jediném z posledních pěti zápasů. Sparta doma v ligovém ročníku v osmi duelech neprohrála a s 20 body je tam nejlepším týmem, podruhé z posledních tří zápasů nejvyšší soutěže tam však uhrála pouze nerozhodný výsledek. Teplice zvítězily v jediném z minulých 13 ligových utkání a jsou dvanácté.

Domácí se rychle ujali vedení. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu a Haraslínově centru hlavičkoval Kuchta před branku, míč jemně tečoval Pulkrab a Daniel Mareček si jej před dobíhajícím Birmančevičem v tísni srazil do vlastní branky.

Také Severočeši však svůj první rohový kop využili. Rozehrál ho Bílek, míč na zadní tyč prodloužil Halinský a Večerka už měl snadnou práci doklepnout ho do sítě. Bývalý hráč Sparty, který se na Letné neprosadil, právě tady vstřelil svůj první ligový gól.

Tepličtí mohli skóre i otočit, když po další Bílkově standardce zůstal u vzdálenější tyče znovu zcela volný Danihel, ale ve velké šanci hlavou branku vůbec netrefil. Sparta byla bezradná, Kuchta v ojedinělé šanci netrefil míč hlavou dobře a hráče vyprovázel do kabin pískot nespokojených diváků.

Sparta začala druhý poločas náporem, do velkých šancí se však nedostávala. Hosté byli produktivní. Halinský vyhrál souboj před vlastním pokutovým územím, výborným pasem vysunul do brejku Radostu, který se po zemi trefil přesně ke vzdálenější tyči. Halinský si připsal druhou asistenci v utkání a Radosta první trefu v ligové sezoně.

Domácí sice odvrátili porážku, ale stačili už jen vyrovnat. Do Haraslínova centru z přímého kopu vložil hlavu Vydra a zamířil do protipohybu brankáře Trmala. V nejvyšší soutěži skóroval poprvé od loňského října.

Sparta doma v lize prohrála jediné z posledních 15 utkání s Teplicemi, podruhé za sebou tam však s nimi remizovala. Severočeši venku v nejvyšší soutěži vyhráli jediný z osmi duelů v sezoně, pětkrát po sobě tam ale bodovali, přičemž čtyřikrát uhráli nerozhodný výsledek.

KonecLIVE
22

Zápas Sparty s Teplicemi je věnován válečným veteránům • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1594228:1631
2Jablonec1594220:1131
3Slavia1486024:830
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1474325:1425
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

