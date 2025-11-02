Nemusel se vůbec narodit! Řepkova maminka o strachu i myšlenkách na potrat
Byl symbolem síly, výbušnosti i vzdoru. Na hřišti budil respekt, mimo něj často emoce. Tomáš Řepka – fotbalista, který se nikdy nebál jít proti proudu – teď ve filmu Hříšník Řepka poprvé otevřeně promluví i se svou maminkou o svém dětství i o okolnostech, které mohly jeho život změnit. A to zcela zásadně.
V dokumentárním filmu Hříšník Řepka, jenž vstoupí do kin už v listopadu, se odhaluje příběh, který sahá až k samému začátku – do doby, kdy se jeho matka rozhodovala, zda si dítě vůbec ponechá.
Řepka se narodil v polovině sedmdesátých let minulého století, v době, která nebyla zrovna přívětivá k mladým svobodným matkám. „Nebyl jsem moc hodnej kluk. Měl jsem tu nevýhodu, že jsem tátu neměl,“ říká ve filmu bývalý kapitán Sparty, jenž během kariéry oblékal i dresy Fiorentiny a West Hamu. Jeho příběh začal zcela nenápadně – a podle všeho i trochu náhodou.
„Pracovala jsem ve fabrice a jeli jsme do Zlína do divadla,“ vzpomíná v dokumentu Řepkova matka Helena Švecová. „Jenže jsme tam s kamarádkou nakonec nešly, místo toho jsme si sedly do kavárny. Tam jsem poznala Tomášova tátu. Ujel nám autobus a museli jsme tam přespat. A Tomáš z toho vznikl,“ říká s odzbrojující upřímností.
Pro tehdejší mladou dívku to však byla těžká chvíle. „V té době mít nemanželské dítě znamenalo něco jako rouhání, zvlášť když naše rodina byla dost křesťanská,“ vysvětluje Řepka. Společnost byla tehdy nekompromisní, předsudky silné a rodinný tlak obrovský. „Nechtěla jsem to proto dlouho říct ani rodičům. První, co mě napadlo, bylo, že půjdu na potrat. Později už to na mě bylo vidět, každý si na mě ukazoval a myslel si bůhvíco,“ popisuje nepříjemné zážitky Helena Švecová.
Z dítěte, které se nemuselo vůbec narodit, se nakonec stal jeden z nejznámějších českých fotbalistů moderní éry. Jeho kariéra byla plná vzestupů i pádů, euforie i trestů, ale právě tahle neklidná životní energie z něj udělala postavu, o níž se mluví dodnes.
Režisér Petr Větrovský v dokumentu zachytil nejen jeho fotbalovou kariéru, ale i příběh dítěte, které se narodilo navzdory všemu. Film Hříšník Řepka nabídne otevřenou zpověď o vztazích, chybách, vášni i touze po uznání – a především o člověku, který si nikdy nehrál na dokonalost.
První předpremiéra snímku proběhne 5. listopadu, kdy startuje i speciální tour po českých městech za účasti Tomáše Řepky. Součástí večerů budou i besedy a autogramiády.
Všechny zastávky tour najdete na www.hrisnikrepka.cz