Liga očima fanoušků: Usvědčení z amatérismu. Trpišovského nemá smysl tlačit
Slavia je stále v Chance Lize neporažena, užívá si prví místo, ale zároveň se mezi fanoušky řeší, zda trenér Jindřich Trpišovský vezme práci u reprezentace. Proč ho k tomu tlačit, jestli nechce? Sparta sice vyhrála v Olomouci, ale úplné nadšení nepanuje. V Ostravě vyhlíží záchranářské souboje. A co změny Bohemians? Bez efektu. Starosti pak mají v Plzni… To by bordel! Přečtěte si hodnocení fanoušků v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport.
Bohemians Praha 1905
Změny bez efektu. Usvědčení z amatérismu
Velmi nerad propadám trudnomyslnosti, avšak pojďme si na rovinu říct, že situace kolem Bohemky není úplně dobrá. Po fiasku s Teplicemi přišla v Jablonci pátá ligová porážka ze šesti utkání a najednou přichází situace, kterou prostě nechceš. Jsi na dostřel sestupové skupiny, ale co je zásadní, pomalu se přibližují i týmy z barážových pozic. Chci ocenit, že trenér sáhl do sestavy. Efekt změny úplně nepřinesly, ale pokus o impuls beru maximálně pozitivně, protože vyčkávání na „třeba se chytí“ není cesta. K úplné spokojenosti bych rád viděl rotaci na stoperských pozicích, které sám kouč Veselý dlouhodobě kritizuje. Na sportovním poli se nevede a prezentace také aktuálně není silnou stránkou. Rozhovor pana Držmíška pro web iSport.cz dal nejen fanouškům mnoho zajímavých odpovědí, ale také usvědčil zelenobílé barvy – odpusťte mi ten výraz – z hlubokého amatérismu. Zejména toho, jak funguje skautování hráčů. Zasvěcení tuší, nebo dokonce vědí, a možná i někde pracují stejně, ale není nutné troubit vše do světa a být pro smích. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník
Baník Ostrava
Dvě nejbližší kola napoví v boji o záchranu
Byl jsem zvědavý, jestli v Karviné dokážeme navázat na výhru proti Dukle a začít třeba nějakou bodovou šňůru, která by nás pomalu dostala do vyšších pozic v tabulce. Během prvního poločasu jsem si ale připadal jako ve zlém snu. Útoky Karviné se na nás valily jeden za druhým a zdálo se, že je jen otázkou času, kdy inkasujeme. Bylo vidět, že problémy naší (opět) nově složené obraně dělá zejména rychlost soupeřových hráčů. Do druhého poločasu přišla dobrá reakce realizačního týmu, změnili jsme rozestavení, vyztužili střed a celkově jsme působili mnohem kompaktněji. Novou energii na hřiště přinesl střídající Owusu a líbil se mi i Havran, který se nebál jít s míčem jeden na jednoho. Bod za remízu je pro nás určitě zisk, v konečném účtování bude mít třeba velkou váhu.
Situace Baníku je totiž opravdu složitá, příští kolo nás doma čekají Pardubice, které v poslední době vypadají velmi dobře. No a jaro startujeme hned dalším veledůležitým záchranářským soubojem na Slovácku. Něco mi říká, že tato dvě kola mohou výrazně napovědět v boji o záchranu…
Václav Dohnal. 34 let, projektant.
Viktoria Plzeň
Fotbal ani kopaná. Tohle byl bordel a chaos!
Tak tedy sobota hrůzy je za námi. Musím uznat, že takhle hrůzostrašný výkon jsem nečekal. Pokud se máme počítat mezi špičkové celky naší ligy, s tímhle to tedy nepůjde.
Zápas blbec si vybral gólman Florian Wiegele. Nechytil nic navíc, ba ani standard neodvedl, tentokrát byl prostě slabý. I když oni pánové v poli toho o moc víc nepředvedli. Pomalá hra, rychlejší kroky moc k vidění nebyly. Prostě to bude chtít některé lidi vyměnit, posadit na lavičku, z hostování stáhnout, koho půjde, a dát navrátilcům šanci. Být trenérem, asi bych se s tím taky nemazlil. Jo, a hlavně jim tlučte do hlavy, ať střílejí. Střelba nám prostě chybí.
Špice nám utíká a máme sakra co dohánět. Aspoň malá útěcha: málokdy jsme dokázali takhle vyhořet dvakrát za sebou. Proto doufám, že poslední dva zápasy budeme jezdit po prdeli a zatopíme soupeři jak v Aténách, tak potom doma Dukle.
Máte co napravovat, pánové. Tohle nebyl fotbal ani kopaná. Tohle byl bordel a chaos.
Čest královně Viktorce!
Kovi. 57 let, koordinátor distribuce
Sparta Praha
Obehráváme soupeře a obelháváme sami sebe
Byl náš výkon v Olomouci dobrý, nebo jenom zlepšený? Hráči i trenér jsou zastánci toho, že dobrý. Argument, že hráči ukázali lepší mentální nastavení, beru. Ale co herní projev? Ten by s ním měl jít ruku v ruce. Jenže nešel. Proto jen zlepšený výkon. Kadeřábek řekl, že mentální nastavení by mělo být samozřejmostí. Proč se jím tedy holedbáme? To, že cesta zpět bude obtížná, ukázal již pohárový zápas v Brně. V Olomouci jsme vykročili správným směrem, ale ideál je ještě hodně daleko. Málokdo by mohl něco namítat, kdyby utkání skončilo remízou. Po celý zápas neviditelný, talentem obdařený Rrahmani dal stejně jako s Artisem vítězný gól. Zůstává otázka, zda talent stačí. Hráče jeho typu jsme u nás už měli, talenty Karabce a Ševčíka. Nepřidali bojovnost a nasazení – a odešli. Mrzí mě, že trenér neustále mlží a sází na již překonaný styl Mourinho. To platí také u hodnocení výkonů Vindahla, které, a to všichni vidíme, mají klesající tendenci. Jsme tedy my fandové jenom tupé ovce? Doporučuji hledat nejen nového brankáře číslo dvě, ale hlavně číslo jedna.
Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Trpišovského nemá smysl k reprezentaci tlačit
V Teplicích Slavia tři sezony v řadě nevyhrála a zápasy tam byly většinou hodně těžké, s malým množstvím šancí. Proto je velmi potěšující, že tentokrát zvítězila zcela přesvědčivě, skórovat mohla několikrát už v první půli. Rozhodující první branky navíc docílila po pěkné kombinační akci, takových gólů si její fanoušci na podzim příliš neužili. V závěru první poloviny sezony tak – zdá se – má tým konečně formu, které jsme se nedočkali v září a říjnu.
Velkým tématem posledních dní je možné angažmá trenéra Trpišovského u reprezentace. Musím říct, že ze zpráv, které kolují mediálním prostorem, opravdu nejsem moc moudrý. Téměř nic nedává smysl. Co Slavia získá, pokud svého trenéra na březnovou baráž uvolní? Pokud sám tuto ambici nemá, nedává smysl ho do tohoto angažmá tlačit. A už vůbec ne, aby ho tímto směrem tlačil třeba Jaroslav Tvrdík v dvojroli zástupce svazu i klubu. Nakonec, proč by se Slavia měla podílet na platu zahraničního reprezentačního trenéra, to budu také potřebovat vysvětlit.
Ondřej Kreml. 42 let, vědecký pracovník
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu