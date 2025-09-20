Brno je po výhře první, Táborsko - Artis 0:0. První úspěch Kroměříže, porazila Dynamo
Fotbalisté Brna porazili v 10. kole druhé ligy Jihlavu 2:1. Zbrojovka využila zaváhání Táborska a poskočila před něj o skóre do čela neúplné tabulky, navíc má zápas k dobru. Duel rozhodl dvěma góly Oliver Velich. Táborsko doma ve šlágru remizovalo bez branek s druhým z brněnských mužstev Artisem, kterému patří čtvrté místo. První body v soutěži si připsala poslední Kroměříž, která porazila České Budějovice 1:0.
Brno přežilo několik šancí Jihlavy a po změně stran otevřelo skóre, v 52. minutě se hlavou prosadil Velich. Druhý gól si domácí útočník připsal v 79. minutě po rohu. V první minutě nastavení snížil střídající Omotoye, srovnat však už Vysočina nedokázala. Jihlava potřetí za sebou v druhé lize prohrála, naopak Zbrojovka třikrát po sobě naplno bodovala.
První poločas očekávaného utkání v Táboře větší šance nepřinesl. Druhé dějství bylo o něco zajímavější, ale defenzivy na obou stranách měly i nadále navrch. Blízko ke gólu měl v 74. minutě táborský Zeronik, ale ani on se do listiny střelců nezapsal. Artis tak zaznamenal druhou bezbrankovou remízu za sebou.
Kroměříž uspěla po devíti porážkách v úvodu druholigové sezony. Jediným střelcem utkání byl Žák, který na začátku druhého poločasu proměnil pokutový kop. Jihočechy poté navíc oslabil Gorosito, když za hrubý faul dostal červenou kartu. Dynamo po pádu z nejvyšší soutěže zůstalo v tabulce čtrnácté s dvoubodovým náskokem na sestupové pozice. Kroměříž je se třemi body stále poslední.
Ústí ukázalo dresy, ale prohrálo
Už v pátek Ústí nad Labem představilo nové dresy, které ale k výhře nad Prostějovem nepomohly a domácí prohráli 1:2. V utkání týmů ze spodku tabulky Vlašim remizovala s Chrudimí.
Ústecký nováček soutěže se mohl v případě výhry bodově dotáhnout na druhou Zbrojovku Brno. Domácí po dlouhém čekání představili nové dresy, předchozí duely hráli vždy v jiných s poměrně neobvyklými motivy (více ZDE>>>).
Poněkud kuriózní přístup zvolilo Ústí i v pátek, dresy těsně před začátkem zápasu doručil na stadion vrtulník. Před utkáním klub ukázal modrou sadu, ale hráči nastoupili v růžové. Štěstí jim však nové trikoty nepřinesly, po hrubce zkušeného obránce Vondráška otevřel skóre Matoušek.
Po přestávce domácí vyrovnali, Černý ve třetím kole po sobě proměnil penaltu. Jenže o tři minuty později Mirvald technickou střelou vrátil Prostějovu těsný náskok, který už hosté udrželi. Hanáci navázali na výhru nad Kroměříží a zvítězili podruhé za sebou. Ústečtí fotbalisté po dvou kolech, v nichž bodovali, vyšli tentokrát naprázdno.
Vlašim po osmi kolech vyměnila trenéra, Haranta nahradil Pilný. Začal remízou v Příbrami a také v pátek mužstvo pod jeho vedením uhrálo bod. Po bezbrankovém prvním poločase otevřel skóre domácí Dufek. Těsný náskok však Středočechům dlouho nevydržel, Kaulfus brzy poté vyrovnal a stanovil konečnou remízu. Vlašim zůstala patnáctá, Chrudim se po třetím nerozhodném výsledku po sobě posunula na třináctou příčku.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|7
|1
|1
|24:9
|22
|2
Táborsko
|10
|7
|1
|2
|18:10
|22
|3
Opava
|8
|5
|3
|0
|13:5
|18
|4
Artis
|10
|5
|3
|2
|15:12
|18
|5
Baník B
|9
|5
|2
|2
|18:9
|17
|6
Ústí
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|7
Žižkov
|9
|5
|1
|3
|13:11
|16
|8
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|9
Prostějov
|10
|4
|1
|5
|12:14
|13
|10
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11
Jihlava
|10
|3
|2
|5
|11:12
|11
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Chrudim
|10
|1
|5
|4
|11:19
|8
|14
Č. Budějovice
|10
|2
|2
|6
|9:20
|8
|15
Vlašim
|10
|1
|3
|6
|10:16
|6
|16
Kroměříž
|10
|1
|0
|9
|8:23
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup