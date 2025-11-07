ONLINE: Budějovice - Opava 0:0. Táborsko přehrálo Jihlavu, Žižkov ztrácí v Příbrami
Páteční program 16. kola Chance Národní Ligy nabízí tři atraktivní duely. Druhé Táborsko potvrdilo formu a porazilo trápící se Jihlavu 2:0. Od 18.00 hrají České Budějovice usilující o pátou výhru v řadě proti Opavě. A Viktoria Žižkov se představila v Příbrami. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|14
|8
|3
|3
|24:14
|27
|4
Opava
|14
|6
|7
|1
|23:12
|25
|5
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6
Žižkov
|15
|7
|2
|6
|19:25
|23
|7
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8
Baník B
|15
|6
|3
|6
|24:23
|21
|9
Příbram
|15
|6
|3
|6
|14:21
|21
|10
Č. Budějovice
|15
|6
|2
|7
|17:22
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|15
|4
|3
|8
|15:21
|15
|13
Chrudim
|15
|3
|6
|6
|17:30
|15
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup