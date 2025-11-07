Předplatné

ONLINE: Budějovice - Opava 0:1. Táborsko přehrálo Jihlavu, Žižkov ztrácí v Příbrami

České Budějovice porazily Jihlavu 1:0
České Budějovice porazily Jihlavu 1:0Zdroj: X / @fcvysocina
Hráči Českých Budějovic s jediným fanouškem, který tým vyrazil podporvat k vítěznému utkání proti Chrudimi (4:0)
Fotbalisté Žižkova nastupují proti Vlašimi
Fotbalisté Táborska se radují z dalšího gólu při kanonádě Žižkova
Fotbalisté Viktorie Žižkov
Chance Národní Liga
Páteční program 16. kola Chance Národní Ligy nabízí tři atraktivní duely. Táborsko porazilo doma 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistilo druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku, která má zápas k dobru, ztrácí dva body.  Od 18.00 hrají České Budějovice usilující o pátou výhru v řadě proti Opavě. Viktoria Žižkov se představila v Příbrami. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Táborsko poslal do vedení už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je v neúplné tabulce jedenáctá.

Chance Národní Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka15122137:1338
2Táborsko16113235:1436
3Artis1483324:1427
4Opava1467123:1225
5Slavia B1572626:1623
6Žižkov1572619:2523
7Ústí1563628:2321
8Baník B1563624:2321
9Příbram1563614:2121
10Č. Budějovice1562717:2220
11Jihlava1644817:2016
12Prostějov1543815:2115
13Chrudim1536617:3015
14Sparta B15501012:3115
15Vlašim1524915:2110
16Kroměříž15311113:3010
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

