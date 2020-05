V Brně se vyzbrojí Tribunou Štatl i Pacandou, chystají také fotky fanoušků | iSport.cz

Zkouší to ve velkém v bundeslize, dali se do toho třeba i v Maďarsku. Tisícovky prázdných sedaček obsadili papíroví dvojníci reálných příznivců. V české nejvyšší soutěži přesně tisíc plastových panáků nasadí sponzor Fortuna na Slavii a zatím to bude výjimka. Ve druhé lize ovšem podobný projekt rozjela brněnská Zbrojovka, byť v trochu skromnějším provedení. „Když lidé nemohou na stadionu být, chceme je tam dostat jinak. Nakopla nás inspirace odjinud, ale musíme to samozřejmě předělat do českých – a druholigových – poměrů,“ říká Švancara.

Příznivci Zbrojovky si tak mohou zajistit svou „přítomnost“ na tribuně díky velkoformátovým fotografiím. Postup je podobný jako jinde: na stránkách oficiálního fanshopu zaplatit 150 korun a poté zaslat svůj portrét mailem nebo přes aplikaci. Podobizna pak zůstane v hledišti do té doby, než budou moci fanoušci znovu na stadion osobně.

„Už se přihlásilo před dvě stě zájemců. A připojily se třeba i naše mládežnické týmy, které budou na velké fotce. Máme radost, že tím žijou a chcou klubu pomoct,“ pochvaluje si po svém Švancara. I on při tom vnímá, jak je těžké při sníženém limitu účastníků utkání určit, kdo se na fotbal naživo přece jen dostane. „Máme celkem dost permanentkářů a problém vybrat, komu dát přednost. I v případě partnerů, když nebereme ty hlavní,“ říká Švancara.

Již dnes, kdy Brno hraje v Ústí nad Labem, se rozjede další akce nazvaná vtipně Tribuna Štatl. „Kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak to v hantecu znamená město,“ vzkazuje do „zahraničních“ Čech někdejší vyhlášený fotbalový hračička. Místa na stadionu suplují židle a stoly dvou známých brněnských restaurací, jež si mohu příznivci Zbrojovky za stokorunu, která půjde na mládež a fanouškovská chorea, zarezervovat.

„Budou mít připravené i zbrojovácké menu jako na stadionu, pivo za pětatřicet korun, klobásu za pětapadesát,“ líčí Švancara. Hlavně však láká na čtyřhodinový program, jehož hlavním bodem bude samozřejmě přímý přenos ze zápasu, doprovázený vedle vyplňování kvízů či tipování živým komentářem známých brněnských hráčů, kteří za příznivci přijdou. Mají mezi nimi být vedle Švancary Milan Pacanda, Zdeněk Valnoha, Patrik Siegl či Petr Křivánek.

„To je podle mě největší bonus. Já už třeba pro lidi tak vzácný nejsem, protože jsem vidět, ale Milana Pacandu člověk dlouhodobě taky úplně nezastihne, a teď si na něj fanoušci můžou sáhnout, vyfotit se s ním, nechat si ho podepsat, stejně jako ostatní,“ vykládá nadšeně Švancara. „Budou komentovat, jak by to postavili oni, jestli byla penalta, nebyla, koho měl trenér střídat… Uděláme taková naše studia.“

Cílem je i prý v těžkých podmínkách zajistit společný, byť zprostředkovaný zážitek, který k fotbalu patří. „Jde nám o to spolufandění, chceme ho i takhle udržet. Fanoušci jsou zvyklí chodit na fotbal s kamarády, vedle kterých sedí, a my jim tu možnost chceme dát, i když mají samozřejmě své hospody,“ říká Švancara. A všechno vidí i v širších souvislostech s přihlédnutím k brněnským specifikám.

„Jdeme za postupem, je pro nás důležité s fandy pracovat, kór když jsme ve druhé lize a nemohou jít na soupeře, které nemají rádi. To je velký rozdíl. Fandové chtějí nenávidět ostravské Baníky, pražské Sparty, ta brněnská nevraživost tam vždycky byla, nechte nám ju. Věřím, že postoupíme a zase si to užijeme, ale nic jednoduchého to není.“ O to víc podle něho záleží na celkové soudržnosti. „Chceme tím i motivovat hráče,“ vysvětluje Švancara.

Tribuna Štatl už se z půlky zaplnila, do budoucna by ji Zbrojovka podle zájmu ráda rozšířila o další místa, tedy podniky. „Je to jednoduché: chceme jich co nejvíc. Jen zatím hrajeme ve čtvrtek a v pondělí a co si budeme povídat, to nejsou úplně pařící dny,“ usmívá se. „Ale snažíme se držet pohromadě!“