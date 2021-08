Silný z Líšně asi vyvázne bez trestu. Jednání hráče chápe i Příhoda

Silného zápasnický chvat, jímž zpacifikoval agresivního diváka v brněnském derby Líšně se Zbrojovkou a následně byl za hrubé nesportovní chování vyloučen, je v tuzemském fotbale hlavním tématem uplynulého víkendu.

Kdo řeší výhry Slavie, Plzně či Sparty? Každý se baví o incidentu ve F:NL. „Budeme se tím zabývat, máme k dispozici i videozáznam,“ potvrdil Baček, jehož čeká pročítání zpráv delegátů FAČR i LFA. Také ho zajímá verdikt Komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou. Ten už na svém twitterovém účtu vyjádřil Silnému podporu. „Hráče se musím lidsky zastat. Zamezil dalšímu útoku na pořadatele a to dle mého názoru přiměřeným způsobem. Myslím, ze DK ke všemu přihlédne,“ napsal Příhoda.

Je otázkou, zda byla útočníkovi sudím Radkem Dubravským vůbec správně udělena červená karta. „Budeme posuzovat i to, zda došlo k porušení pravidel fotbalu,“ reagoval předseda disciplinárky.

Celý případ je na české poměry unikátní. „Za mého působení ve funkci si na něco takového nepamatuji. Je to velice nestandardní. Neřešili jsme ani fyzický kontakt hráče s divákem, jen verbální a nonverbální komunikaci,“ přiznal Baček, jenž si v pondělí po poledni netroufal předjímat, jak a zda komise Silného potrestá nad rámec vyloučení přímo v utkání. „Přemýšlím nad tím, je tam i lidský aspekt,“ připustil shovívavost při konečném verdiktu.

Domácí klub bude nepochybně pykat za nezvládnutou pořadatelskou službu, kterou při zápasech v této městské části Brna vykonávají vesměs pánové pokročilejšího věku. Navíc je pro fanoušky na stadionku opravdu snadné přeskočit plot či zábradlí a vtrhnout na hřiště přímo mezi hráče.

Podle disciplinárního řádu FAČR hrozí tomu, kdo se při utkání dopustil tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby, zákaz činnosti až na dva měsíce, nebo pokuta až do výše 25 000 korun. Pokud by ale DK LFA shledala, že se Silný dopustil vážnějšího prohřešku, hrozil by mu zákaz činnosti až na šest měsíců, popřípadě i pokuta až do výše 50 000 korun.

Vedení SK každopádně žádá, aby Silný nebyl dál trestán. Po nastudování Pravidel fotbalu jsou v Líšni přesvědčeni, že útočník neměl být v 79. minutě vůbec vyloučen. Hrubé nesportovní chování v hráčově „kravatě“ nespatřuje. Z videa je patrné, že při kontaktu se zjevně podnapilým mužem utržil Silný dvě rány. Sám pouze pevně držel výtržníka pod krkem.

Podle funkcionářů Líšně navíc nesrazil agresora na zem fotbalista, jak uvedl rozhodčí do zápisu, nýbrž přiběhnuvší ochranka. „Za těchto okolností vůbec nelze hovořit o hrubě pohoršujícím chování,“ uvedli zástupci klubu, který prohrál duel s největším rivalem 1:2. „Svým rozhodnutím si sudí řežou sami pod sebe větev. Může se stát, že někde napadnou diváci rozhodčí a žádný hráč jim nepřispěchá na pomoc. Přitom by byli moc rádi, kdyby jim kdokoliv ze šlamastiky pomohl.“

Rovněž policejní složky, které dva muže zadržely, mají průkazné záběry k dispozici a zahájí trestní stíhání. Připojí se k němu prý i klub a Silný. Líšeňský boss Karel Hladiš vzkázal, že trenér ve svém emotivním prohlášení ustřelil a že hráči výpověď nehrozí. „Silný chránil zdraví a životy našich pořadatelů,“ cenil si naopak. Podle něj nedošlo ani k pochybení pořadatelské služby.