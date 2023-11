Rada po porážce s lídrem: Vyškov bych trénovat nechtěl, přiznal kouč Dukly

Proč jste ve Vyškově neurvali aspoň bod?

„Začali jsme dobře. Dvacet minut jsme kombinovali, drželi balon. Soupeře jsme do ničeho nepustili. Ale zase rozhodly naše individuální chyby, kterými jsme domácím nabídli branky. Frustrující je pro mě hlavně druhý gól, kdy jde Štěpánek prakticky z vlastní půlky sám s balonem a my mu ustupujeme do vápna. Nechali jsme ho jít až do finální fáze jako bychom mu říkali: vystřel!.“

V poločase jste třikrát střídal, ale obrat nepřišel.

„Na těch pozicích nám to nefungovalo. Opticky jsme zase měli převahu, ale Vyškov těží z rychlých brejků. Ti hráči jsou jeden na jednoho silní. V závěru jsme měli dva šance Buchvaldkem, které gólman (Stejskal) dobře chytil. Kdyby dal předtím Matějka kontaktní gól, mohli jsme se vrátit do hry. Měl to tam urvat. Výsledek mě mrzí o to víc, protože herně jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Když se nám nepodaří dát brzy branku a jít do vedení, máme problémy. Na tom musíme zapracovat. Hráči si musí uvědomit, že se hraje o postup.“

Přezimujete se čtyřbodovou ztrátou na první příčku. Je to slušná výchozí pozice do jarních odvet?

„Dá se říct, že není špatná. Určitě příjemnější než v minulé sezoně, kdy jsme se krčili čtyři body od sestupu. Ale všechno není zalité sluncem. Bohužel v závěru podzimu jsme uhráli doma s Táborskem bod. Čekal jsem, že bychom mohli vyhrát. Tohle jsou minus dva body. I do Vyškova jsme jeli s cílem bodovat. Ten zápas jsme ale nezvládli. Teď nás čeká dlouhá, čtyřměsíční pauza. Je to deprimující.“

Čekáte na jaře velký útok Zbrojovky zezadu?

„Určitě. Pořád ji řadím za kandidáta číslo jedna na postup. Změnila trenéra, došlo tam k oživení. Je to velký, tradiční klub s ambicemi. Mančafty jako Vyškov, Brno, Táborsko a věřím, že i my, budou bojovat v horních patrech. Nesmíme zapomenout na Příbram, Jihlavu. Druhá liga je vyrovnaná, nevyzpytatelná. Každý může porazit každého. V minulém kole nevyhráli domácí ani jednou. O první tři místa bude na jaře boj.“

Proč nehráli Šebrle s Kozlem?

„Oba se zranili. Kozel měl svalové problémy už po zápase s Táborskem. Šebrle si při posledním tréninku stěžoval, že ho tahá sval. Oba nastupovali častěji, ale nemůžete hrát s jedenácti hráči. Jsou tady další, kteří čekají na šanci. Když nehrají, cítí se ukřivdění.“

Vyškov je postavený na cizincích tmavé pleti. Pro kouče těžká práce, co?

„Já bych ho koučovat nechtěl…Beru to trošku ve srandě. Vlastně jsem hrál další mezistátní utkání. (úsměv) Hráli jsme jedenáct Čechů proti Africe. Prohrál jsem mezinárodní zápas, což mě mrzí. Proti těm chlapcům nic nemám. Nevím, jestli jich v zimě přivedou dalších pět, šest. Vyškov je nahoře, asi je to dobrý. Ale nevím, jestli zrovna v tomto kraji není český hráč. Morava byla vždycky baštou výborných fotbalistů.“