Klusáček: Bartoněk je trochu „asociál“. Lidi už nepřesvědčí, Brno má na víc

„Flinta“ je zaseklá. V létě se brněnská Zbrojovka propadla zpátky do druhé ligy, a byť přivedla na lavičku Luďka Klusáčka, nepovedlo se tým restartovat a v říjnu přišla výměna. Jenže bývalý Klusáčkův asistent Tomáš Polách, jenž mužstvo převzal, zabředl do stejných trablů. Sklouzl s ním do série pěti zápasů bez výhry. Z osmé příčky je daleko už i ke třetímu místu zaručujícímu baráž. „Od jednoho mého kolegy jsem slyšel, že byl Brnem zase kontaktovaný. Nevím, jestli je to pravé řešení...“ říká v bonusovém videorozhovoru magazínu LIGOVÝ INSIDER Klusáček, který se vrací ke svému působení ve Zbrojovce i celkové situaci klubu.