Lepší než ambiciózní Líšeň a „výpomoc“ od Tuciho. Ale béčko Sparty hraje o záchranu

Kroky Tomáše Rosického, sportovního ředitele klubu, ukázaly v minulých sezonách, jak je pro Spartu zásadní disponovat rezervním týmem ve druhé lize. Když bylo nejhůř, dokonce neváhal protočit trenérské štáby. A to s jediným cílem: dojít k záchraně.

Tentokrát se změna na pozici hlavního kouče opravdu nechystá. Loučka, který přišel ke sparťanskému béčku před rokem a půl, je zřejmě v bezpečí.

Přesto jeho svěřencům reálně hrozí sestup z druhé ligy. „Nebudu říkat, že se na tabulku nedíváme. Vnímáme ji,“ přiznal asistent Bláža. „Ale pořád věříme našim herním principům, kterých se neustále držíme. Bylo by strašně jednoduché začít jenom kopat a nehrát fotbal. Věřím týmu a tomu, že se zachráníme i naší hrou,“ pokračoval.

Utkání sledoval i Friis

Loučka a spol. mají za úkol, aby se jejich hráči adaptovali na herní styl Sparty, zlepšovali se a co nejvíc se přizpůsobili úrovni prvoligových mužstev. Třeba i letenského áčka, jehož trenér Lars Friis sledoval středeční utkání proti Líšni přímo z tribuny. Poblíž seděl také asistent Tim Sparv.

Oba viděli povedený výkon domácích. Sparťané ve druhém poločase přetlačili brněnské mužstvo, které po nedávném převzetí novým majitelem Igora Faita se přihlásilo do boje o postup do nejvyšší české soutěže.

„Vytvořili jsme si šance na výhru, ale bohužel zase nemáme tři body, které nás opravdu zajímaly,“ zmínil Bláža. „Myslím, že jsme soupeře přehráli ve všech aspektech, zejména ve druhém poločase. Ale jde o efektivitu, která nás trápí,“ doplnil asistent trenéra.

K jejímu zlepšení nepomohl ani Indrit Tuci, člen prvoligového kádru, který absolvoval první minuty od nedávného zranění. Hrál poprvé od letošního ledna, kdy nastoupil v přípravě proti švédskému Malmö. „Byl jsem zvědavý, jak to zvládne kondičně,“ zmínil Bláža.

Nakonec absolvoval celé utkání, v němž si vytvořil nejméně dvě gólové příležitosti. Přesto herně nevyčníval… Na hrotu útoku v systému 3-5-2 naskočil vedle talentovaného Daniela Rusa. „Nebyl důvod ho střídat, protože si vytvořil šance a věřili jsme, že dá nějaký gól. Podal velmi dobrý výkon,“ řekl Bláža s tím, že vždy záleží na Friisově kolektivu, jestli hráči z áčka půjdou za rezervu.

Jejich pomoc by se mohla v závěru sezony hodit. Ale na to se Loučka a spol. vůbec nespoléhají. Přesto si Letenští uvědomují, o co ve zbývajících sedmi kolech hrají.

Penxa: Cítíme tlak, ale...

Momentálně se nacházejí na třináctém místě druhé ligy se ziskem čtyřiadvaceti bodů. „Cítíme tlak, ale snažíme se ke každému zápasu přistupovat stejně a snažit se vyhrát. Na tohle se teď musíme soustředit,“ uvedl záložník Lukáš Penxa, který byl po prvních startech za áčko spojovaný v zimním přestupovém období se zájmem Pardubic.

Jenže výhry od prvního jarního utkání s Jihlavou (3:2) nepřibývají. Od té doby přišly čtyři remízy a dvě výhry. „Počítají se body, ale nemyslím si, že by nás někdo přehrával strukturou, intenzitou… Nejvíc nás trápí efektivita. Je potřeba dát góly, jinak nevyhrajeme,“ prohodil Bláža.

Na sparťany tlačí béčko Sigmy, Varnsdorf, a především Zbrojovka, kterou minulý týden přebral trenér Martin Svědík. Dá se očekávat, že Brňané půjdou nahoru. „Úplně se nedíváme, jestli je pod námi Zbrojovka nebo Varnsdorf. Chceme se zachránit a je jedno, kdo jaké dva týmy budou na konci tabulky dole,“ uzavřel Bláža.

Situace je následující: 12. Baník B (26 bodů), 13. Sparta B (24), 14. Brno (22), 15. Varnsdorf (21), 16. Sigma B (21). A tak je jisté, že závěr druhé ligy bude ještě pořádně zamotaný…