Drsný převrat v kotli Sparty: bitky mezi fanoušky. Proč Veteráni vyhnali mladé?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 11 )

Vstoupit do diskuse ( 11 )

Přes jedenáct tisíc lidí na tribunách na čtvrtfinále poháru, když ve stejný termín hraje Sparta v Praze o postup do hokejového finále? Slušný počin. Přesto tribuny na Letné při duelu s Teplicemi zrovna nehalasily. Důvodem může být i ostrý střet mezi dvěma skupinami patřícími k tvrdému jádru fanoušků.

Před zápasem a v průběhu přestávky došlo k bitkám mezi skupinami Letenští a Veteranos Pirates. Ti druzí v nich byli tvrdší, dá se tedy nadneseně a s dávkou sarkasmu říct, že „úspěšnější“.

Podle zpráv z více zdrojů v tuto chvíli Veteráni převzali kontrolu nad kotlem, kterou měla delší dobu druhá skupina.

Jeden z fans se přezdívkou Kovanej ACS k tomu napsal na sociální síť X: „Sice Letenští dělali ostudu po hools stránce, ale dění na stadionu se dotáhlo našim dvěma největším konkurentům (sks a fcb). To co se právě deje, je krok 20 let zpět a nebudeme k smíchu jen v ulicích ale i na stadionu!“

Další ze sparťanů, který se nehlásí k hooligans ani ultras, napsal svůj pohled na věc přímo deníku Sport. „Veteráni si vzali zpátky kotel. Zase bude o čem psát, až rozjedou svůj nazzi pohled světa. Bude ještě dost průserů, když budou Letenští mimo.“

To není příliš optimistické…

Proč se ale vlastně akce udála? Vždyť sparťanský kotel v posledních sezonách stvořil někdy až pompézní podporu pro mužstvo. Přesto přišly problémy.

A vlastně se čekalo, že dorazí. Speaker kotle, člen skupiny Letenští, se údajně loučil s dalšími fanoušky po prohraném zápase s Plzní. Už tehdy bylo zřejmé, že by mohlo dojít k převratu v pořádcích. „Staré“ chuligány totiž dlouhodobě štvala nedůraznost jejich nástupců. Ti si nechali ukrást vlajky a později i choreo od slávistických soupeřů, což je na této scéně bráno jako potupa.

Navíc sokům nestačili ani v bitkách, což byla další věc trnem v oku Veteránům. Letenští jsou totiž klasičtí ultras, vytvářejí „support“ týmu, chorea, do soubojů se však příliš nehrnou. A staří to považují za ostudu.

Proto došlo k souboji. Uvidí se, jakým směrem se kotel Sparty bude ubírat dál.