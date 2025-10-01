Předplatné

Trápení Hradce v MOL Cupu. Tým z třetí ligy v závěru srovnal, v prodloužení rozhodl Darida

Hradečtí fotbalisté uspěli na hřišti třetiligového Třince a stali se posledními osmifinalisty MOL Cupu
Fotbalisté Hradce Králové se stali posledními osmifinalisty domácího poháru. V dohrávce 3. kola MOL Cupu zvítězili na půdě třetiligového Třince v přestřelce 4:3 po prodloužení. Favorit z nejvyšší soutěže ztratil v závěru základní doby dvoubrankové vedení a rozhodl až ve 121. minutě z penalty v podání střídajícího Vladimíra Daridy.

Trenér „Votroků“ David Horejš udělal řadu změn v základní sestavě. I tak se zdálo, že jeho svěřenci po dorážce Mihálika a úspěšné rybičce v podání Pilaře míří za pohodlným postupem. Hosté díky tomu vedli po půli 2:0, outsider sice v 81. minutě snížil, ale za chvíli přidal třetí královéhradecký gól Sojka.

Závěr hrací doby hradečtí fotbalisté, kteří v lize nedávno porazili Spartu, nicméně vůbec nezvládli. V 88. minutě snížil Omasta a ve třetí minutě nastavení povedenou střelou o břevno srovnal Slaměna.

Domácí lídr MSFL si tak vynutil prodloužení a v něm dlouho živil naději na to, že dovede zápas až do penaltového rozstřelu. V závěru však sudí Glogar po zákroku na Kučeru nařídil penaltu a střídající bývalý kapitán reprezentace Darida z pokutového kopu nezaváhal.

Královéhradečtí tak na poslední chvíli odvrátili hrozbu nečekaného vyřazení. Z prvoligových celků zatím MOL Cup opustily obhájce trofeje Olomouc, Teplice a Liberec. Los osmifinále se uskuteční v pátek v Praze.

