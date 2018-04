Evropská liga ONLINE: Arsenal vede nad CSKA 4:1. Lazio - Salcburk 1:1

Po Lize mistrů přichází i čtvrtfinále Evropské ligy. A o hodně půjde zejména fotbalistům Arsenalu, kteří ze všech osmi účastníků soutěže mají nejmenší šanci, že postoupí do příští sezony Ligy mistrů z vlastní ligy. Nutně tak svěřenci trenéra Arséna Wengera potřebují Evropskou ligu vyhrát. Do branky anglického celku se navíc místo Davida Ospiny postavil Petr Čech. V cestě do semifinále jim však stojí CSKA Moskva. Ruský vicemistr vyřadil v osmifinále Lyon. Jak všechny čtvrteční duely dopadnou, sledujte v ONLINE PŘENOSECH na iSport.cz.