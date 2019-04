Coufal: Hazard dělá z beků kužely. Nepřekvapí, když ho udělá i ze mě | iSport.cz

Je to klíčový hráč, hvězda hvězd. Když se řekne Chelsea, spoustě fanoušků se ze současného kádru jako první vybaví právě Hazard. V současné sezoně dal už šestnáct ligových gólů, naposledy dvěma trefami v pondělí sestřelil West Ham.

A pokud ve čtvrtek v Edenu nastoupí, bude se na hřišti nejčastěji potkávat právě s Coufalem. „Nebojím se, ale mám velký respekt. Budu mu chtít ukázat, že tady taky umíme hrát fotbal,“ reagoval český reprezentant na dotaz anglického novináře.

Zároveň si ale dobře uvědomuje, jak výjimečný Hazard je. „Když udělá v Premier League z pěti obránců najednou kužely, asi nebude překvapením, když ho udělá z jednoho obránce, který hraje českou ligu,“ připomněl Coufal s úsměvem první gól belgického fotbalisty do sítě West Hamu.

Hazard v pondělí převzal míč ve středu pole a namířil si to přímo k bráně. Že mu v cestě stálo hned několik bránících hráčů? Žádný problém. Osmadvacetiletý křídelník se mezi všemi krásně propletl a střelou levačkou poslal Chelsea do vedení. „Pokud nastoupí, chci mu to co nejvíc znepříjemnit,“ podotkl Coufal.

Právě to ovšem moc pravděpodobné není. Hazard v probíhajícím ročníku Evropské ligy dosud odehrál jen 118 minut, třeba do osmifinále proti Dynamu Kyjev nezasáhl vůbec. A Chelsea už v neděli čeká důležitý ligový zápas v Liverpoolu, takže největší opory proti Slavii zřejmě budou odpočívat.

„Nějaké změny určitě udělají,“ uvedl Coufal. Zároveň ale připomněl, že program Slavie je také nabitý. „My to máme podobně, v neděli hrajeme se Spartou. To je v podobném měřítku. Taky pro nás není důležitější jeden nebo druhý zápas, chceme zvládat všechny soutěže,“ uzavřel obránce Pražanů.

