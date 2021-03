Šokující dohra postupu Slavie. Kúdelu zmlátili, domácí mluví o rasismu

Ale popořádku. Fotbalisté Rangers to proti Slavii tvrdě brousili celý zápas, své by o tom mohl vyprávět brankář Ondřej Kolář, který po brutálním zákroku kopačkou do obličeje musel střídat a zamířit na šití. V 87. minutě pak Connor Goldson povalil Jana Kuchtu a ještě do něj nakopl míč, strhla se další mela.

Míč v tu chvíli držel Glen Kamara, ke kterému přiběhl Ondřej Kúdela a něco mu pošeptal, pak si přejel rukama po obličeji. Finský fotbalista vybuchl vzteky a začal ukazovat na slávistického obránce a stěžovat si, že ho rasisticky urazil. To pak po zápase potvrdil i kouč Rangers Steven Gerrard. „Jsem hodně naštvaný, Kamarovi stoprocentně věřím,“ nechal se slyšet s tím, že to bude řešit UEFA.

Ta ovšem bude muset řešit i další incident - Ondřeje Kúdelu totiž někdo v tunelu do kabin napadl pěstmi, slávisté zavolali policii. „Můžu potvrdit napadení, policie nás evakuuje ze stadionu,“ uvedl tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Už před tím si Jaroslav Tvrdík stěžoval, že jeho tým nechtějí ještě půl hodiny po zápase pustit do šaten, kam mohl zamířit jen zraněný Kolář s jedním z lékařů.

„Slavia se kategoricky ohrazuje proti tomu, že hráč Ondřej Kúdela jakkoliv rasisticky urazil hráče soupeře. Šokuje nás, že po zápase došlo k fyzickému napadení našeho hráče. Na žádost Slavie případ řeší místní policie. Přejeme si podrobné vyšetřováni celé situace ze strany UEFA,“ napsal k incidentu Jaroslav Tvrdík.