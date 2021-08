Los Evropské ligy ONLINE: Sparta West Ham nepotká, je ve třetím koši

Hned jak odbije páteční poledne, začne los skupinové fáze Evropské ligy. Český fotbal ve druhé nejprestižnější klubové soutěži má jediného zástupce – Spartu. Slavia městského rivala nedoplnila, když prohrála v odvetě play off na hřišti Legie Varšava 1:2. Letenští jsou ve třetím koši, koho dostanou? Sledujte ONLINE.

Evropská liga má od současné sezony trochu pozměněný systém. Po založení Konferenční ligy ji bude hrát jen 32 týmů namísto stávajících 48. Podobně jako v Lize mistrů se účastníci rozdělí do osmi skupin po čtyřech. Vítězové půjdou rovnou do osmifinále, kluby z druhých míst čeká pomyslné „šestnáctifinále“ proti týmům ze třetích míst ve skupinách Ligy mistrů. A pokračovat nově budou i kluby z třetích příček, které ještě zamíří do Konferenční ligy.

Sparta byla během čtvrtka na hraně třetího a čtvrtého koše, nakonec končí ve třetím. Posunulo ji do něj vyřazení Slavie, která nestačila na Legii Varšava. Mužstvo Pavla Vrby se tak určitě vyhne týmům ze stejného koše. Mimo jiné to platí i o West Hamu s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem nebo Spartaku Moskva, za který hraje Alex Král.

Největší hrozby z prvního koše? Atraktivní by byl střet s Neapolí nebo Leverkusenem, za Olympiakos zase chytá reprezentační brankář Tomáš Vaclík. A hrozí také repríza duelů s Monakem, jež Spartu vyřadilo ve třetím předkole Ligy mistrů.

Ve druhém koši zase čeká Celtic, s nímž Pražané úspěšně hráli v minulé sezoně EL. Anebo Crvena Zvezda Bělehrad se starým známým Guelórem Kangou. Čtvrtý koš pak nabízí Rapid Vídeň, dalšího soupeře, kterého Pavelka a spol. znají z nedavné minulosti.

Los začíná v pátek ve 12 hodin, ONLINE jej můžete sledovat na iSport.cz.

Koše pro los Evropské ligy:

1. koš: Lyon, Neapol, Leverkusen, Dinamo Záhřeb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. koš: Celtic, Frankfurt, CZ Bělehrad, Leicester, Rangers, Lokomotiv, Genk, PSV Eindhoven

3. koš: Marseille, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Betis Sevilla, Fenerbahce, Spartak Moskva, Sparta

4. koš: Rapid Vídeň, Galatasaray, Legia Varšava, Midtjylland, Ferencváros, Antverpy, Sturm Graz, Bröndby